Капитан ВМС объяснил, способен ли Запад защитить Ормузский пролив от ударов Ирана

Для этого, в частности, нужно будет заменить часть протоки, отметил Рыженко.

У стран Запада есть опыт морских операций по защите судоходства в районе Ормузского пролива. Об этом рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.

"10-15 лет назад там проходила очень активная операция против пиратства. Тем более, там есть базы. Поэтому нельзя сказать, что это что-то новое. Также помню операцию в Ливии в 2011 году, когда произошло падение режима Муаммара Каддафи, тогда очень быстро подключились страны. Поэтому, я думаю, Франция подключится, возможности такие есть, силы у них в регионе есть, флот у них достаточно мощный", – сказал Рыженко.

Он отметил, что для создания коалиции, которая будет заниматься контролем над безопасностью судоходства через Ормузский пролив, не понадобится много времени. В то же время определенные вызовы перед странами есть, отметил Рыженко.

Видео дня

"Чтобы ее перекрыть, нужна постановка морских мин. Хочу напомнить, что максимальная глубина пролива составляет 220 м, а средняя около 50. Это клондайк для того, чтобы ставить морские мины на всю ширину пролива. То есть можно его заблокировать. Но корабль, как постановщик мин - это уязвимая цель и с воздуха, и с моря. Второй способ - это постановка мин с помощью самолетов. Ну, самолет также можно обнаружить, можно перехватить. Кстати, мы это делаем возле наших портов", - добавил Рыженко.

Также опасность могут представлять береговые ракетные установки Ирана. Эксперт отметил, что Иран создавал их в частности с помощью РФ.

"Поэтому я думаю, что сейчас идет тщательный анализ миссии будущей группировки. И он будет базироваться на том, чтобы непосредственно поражать критические уязвимости противника, просто не давать ему разворачиваться в районе и выполнять эти задачи по блокаде пролива. Это вполне возможно, главное, чтобы действительно был найден политический консенсус и было достаточно сил. И Вооруженные силы Украины также могут оказать помощь, потому что у нас есть достаточно серьезный опыт проведения операций как с применением морских дронов, так и их противодействия на море", – отметил Рыженко.

Ситуация в районе Ормузского пролива: что известно

Ранее о том, что Иран полностью перекрыл Ормузский пролив и угрожает уничтожать все суда, которые будут проходить по нему, сообщали журналисты Reuters. Издание отмечало, что через этот пролив проходит около 20% мирового суточного потребления нефти.

На фоне этого в мире начала резко расти цена на нефть. В частности, по состоянию на утро 3 марта фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 79,44 доллара за баррель, поднявшись на 1,70 доллара, или на 2,2%.

Вас также могут заинтересовать новости: