США начинают блокаду Ормузского пролива, – Трамп

Кроме того, американский флот теперь будет преследовать в международных водах гражданские суда, которые заплатили Ирану за проход через пролив.

После шести недель блокирования Ормузского пролива со стороны Ирана президент США решил взять на себя роль главного нарушителя международного морского права и объявил о блокаде пролива уже американским флотом. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.

Трамп, в частности, пожаловался, что мирные переговоры в Пакистане фактически провалились. По его словам, во время встречи большинство пунктов было согласовано, но единственный пункт, который действительно имел значение – вопрос ядерного оружия – согласован не был.

"Во многих смыслах согласованные пункты лучше, чем продолжение наших военных операций до достижения всех целей, но все эти пункты ничего не стоят по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной силе оказаться в руках столь нестабильных, сложных и непредсказуемых людей", – написал Трамп.

Учитывая провал переговоров, президент США решил взять под контроль Ормузский пролив.

"Немедленно, начиная с этого момента, Военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс блокирования любых и всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. ... Другие страны будут участвовать в этой блокаде", – написал Трамп.

По словам президента США, в определенный момент проход через Ормузский пролив будет разрешен всем судам, но сначала нужно убрать из него иранские мины.

При этом Трамп объявил охоту на все гражданские суда, в том числе за пределами Персидского залива, которые ранее заплатили Ирану за разрешение беспрепятственно пройти через Ормузский пролив.

"Я дал указание нашим ВМС выявлять и перехватывать каждое судно в международных водах, которое уплатило сбор Ирану. Никто, кто платит незаконный сбор, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. ... Ирану не будет позволено получать прибыль от этого незаконного акта вымогательства", – подчеркнул он.

Ситуация в Персидском заливе

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что военные корабли США впервые за время текущей войны прошли через Ормузский пролив. Это было сделано демонстративно, чтобы показать, что Иран не контролирует эту водную артерию.

Информация об этом событии появилась практически одновременно с сообщениями о том, что мирные переговоры США с Ираном фактически зашли в тупик.

Вас также могут заинтересовать новости: