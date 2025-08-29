Также Турция закрывает свое воздушное пространство для самолетов из Израиля.

Турция полностью прекращает все торговые и экономические связи с Израилем, а также закрывает свое воздушное пространство для самолетов из этой страны, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что хотя экономические последствия этого шага еще не известны, однако объезды, вызванные закрытием воздушного пространства, могут увеличить время полета из Израиля в Грузию и Азербайджан почти на два часа.

Один из израильских чиновников отметил изданию, что в прошлом Турция уже объявляла о разрыве экономических отношений с Израилем, но они продолжались.

Указывается, что этот шаг был сделан после сообщений о том, что власти турецких портов начали неофициально требовать от судоходных агентов предоставлять письма, в которых заявляется, что суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы для этой страны.

По данным источников, этот шаг Турция предприняла в качестве очередной меры против Израиля после того, как в прошлом году она разорвала торговые отношения с этой страной из-за войны с ХАМАС в Газе. Приводятся данные, что объем торговли составлял 7 млрд долларов в год.

Война в Украине и Турция

Ранее УНИАН сообщал, что во время последней российской атаки по Украине было нанесено два удара по только что построенному заводу турецкой компании Baykar под Киевом. Эту информацию передал по телефону президент Украины Владимир Зеленский президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Зеленский проинформировал, что министр обороны Турции будет добавлен к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Также мы писали, что посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что Турция может отправить своих военных в Украину в случае подписания мирного соглашения с целью недопущения повторной российской агрессии. Также Джелял подтвердил, что Турция может присоединиться к государствам, которые предоставляют Украине гарантии безопасности. Еще Турция готова присоединиться в ближайшее время к разминированию Черного моря.

