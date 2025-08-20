Также Израиль утвердил план строительства новых поселений на Западном берегу.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа. Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, пишет The Jerusalem Post.

"Наши войска уже контролируют окраины города", - сказал он.

По его словам, для удержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции. Дефрин также заявил, что на этой неделе будет отправлено около 60 000 призывных писем, а еще 20 000 будут отправлены в конце этого месяца.

В своем заявлении спикер сообщил, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы обеспечить достаточное количество мест для безопасной эвакуации гражданских лиц из Газы, а также для получения ими медицинской помощи.

Ожидается, что 21 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Израиля Кац одобрят план по захвату города Газа.

Также Израиль утвердил план строительства новых поселений на Западном берегу. План, получивший название E1, предусматривает застройку территории между Иерусалимом и израильским поселением Маале Адумим.

Таким образом, это расширит заселенную израильтянами территорию вокруг Восточного Иерусалима за "зеленой чертой" (международно признанной границей Израиля) на палестинских территориях.

Как поясняет Reuters, строительство инфраструктуры может начаться уже в течение нескольких месяцев, а первые дома для поселенцев могут появиться примерно через год.

Война между Израилем и ХАМАС

С 25 июля иностранные страны смогли доставлять гуманитарную помощь в Газу. Об этом заявил высокопоставленный представитель организации World Central Kitchen.

Известно, что гуманитарная организация World Central Kitchen приостановила свою деятельность в Газе после того, как в прошлом году в результате израильского авиаудара погибло несколько ее сотрудников.

