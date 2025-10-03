Трамп предупредил, что ХАМАС должен согласиться на его мирный план, иначе ее бойцов ждет "ад".

Президент США Дональд Трамп заявил, что террористическая группировка ХАМАС до конца недели должна согласиться с его мирным планом для сектора Газа, иначе их ждет "ад", написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, бойцы ХАМАС понесли значительные потери в боях с Израилем. Он добавил, что те, кто остался, сейчас находятся в окружении и могут быть уничтожены армией Израиля.

Поэтому, он призвал их согласиться на его мирный план до конца текущей недели, то есть, до воскресенья, 5 октября.

"Однако, к счастью для ХАМАС, им дадут последний шанс! Большие, могущественные и очень богатые страны Ближнего Востока и прилегающих к нему регионов, вместе с Соединенными Штатами Америки, договорились, при участии Израиля, о МИРЕ на Ближнем Востоке после 3000 лет", - написал Трамп.

Также президент США призвал бойцов ХАМАС освободить всех заложников, которых они держат в неволе с октября 2023 года, когда начали свое нападение на Израиль.

"Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до воскресенья вечером в шесть (6) часов по Вашингтону. Все страны подписали соглашение! Если это соглашение, которое является последним шансом, не будет заключено, ХАМАС накроет невиданный доселе ад", - предупредил глава Белого дома.

То есть, если ХАМАС не согласится на прекращение войны до воскресенья, 5 октября, 18:00 по Вашингтону (до 01:00 понедельника, 6 октября, по киевскому времени, - прим. ред), то по словам Трампа, ХАМАС будет уничтожен в секторе Газа.

Также Трамп призвал всех палестинцев немедленно покинуть сектор Газа, где их может ждать массовая гибель и переместиться в более безопасное место. Он также отметил, что его мирный план предусматривает сохранение жизни всем бойцам ХАМАС, а также поделился данными, что уже погибло 25 тысяч солдат этой террористической организации.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала, что подаст в парламент своей страны предложение о признании Палестины. В то же время, Мелони отметила, что признание Палестины при отсутствии государства, которое отвечает требованиям суверенитета, не решает проблему. По ее мнению, если признание Палестины может быть эффективным инструментом для осуществления политического давления, то она это понимает.

Также мы писали, что большинство чиновников и дипломатов в зале Генеральной Ассамблеи ООН покинули помещение, когда премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вышел на сцену для выступления. Он во время своей речи заявил, что Израиль "завершит дело" в Газе и сделает это как можно скорее. Нетаньяху призвал лидеров ХАМАС сдаться, сложить оружие и освободить заложников.

