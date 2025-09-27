Еще одна страна ЕС может признать Палестинское государство.

Когда премьер-министр Италии Джорджа Мелони пришла к власти в 2022 году, то позиционировала себя как преданная союзница Израиля. Однако рост внутренней оппозиции войне в Газе достиг на этой неделе апогея, который вызвал общенациональные забастовки, из-за чего Мелони может изменить свою позицию. Об этом пишет Bloomberg.

После того, как премьер-министр Италии покинула заседание ООН в Нью-Йорке, где Франция и другие страны признали Палестинское государство, она пообещала подать в парламент своей страны предложение о признании Палестины.

"Признание Палестины при отсутствии государства, которое отвечает требованиям суверенитета, не решает проблему", - отметила Мелони.

Видео дня

В то же время она добавила, "если признание Палестины может быть эффективным инструментом для осуществления политического давления, то хорошо, я это понимаю".

Однако Италия назвала одно условие, при котором признает Палестину: ХАМАС должен освободить всех заложников, которых он взял во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а группа, которую США, Великобритания и ЕС считают террористической организацией, должна согласиться не быть участником будущей палестинской администрации. Однако ХАМАС не показал свою готовность выполнить ни одно из требований.

В свою очередь глава политического факультета университета Луисс в Риме Джованни Орсина считает, что Мелони, вероятно, обеспокоена тем, что война Израиля становится избирательным оружием для оппозиции Италии во время региональных выборов, которые в 2027 году закончатся всеобщими.

"Итальянское общественное мнение возмущено ситуацией в Газе достаточно единодушно. Поскольку она находится в предвыборном режиме и будет оставаться в нем до 2027 года, она пытается обезоружить своих оппонентов, не изменяя своим убеждениям", - объяснил он.

Что об этом думают сами итальянцы

Опрос, проведенный Izi для La7, показал, что около 88% итальянцев поддерживают признание палестинской государственности. Это больше, по сравнению с октябрем прошлого года, когда другой опрос показал, что за это высказались 54% респондентов.

Как отметил аналитик Crisis Group Риккардо Фабиани, последовательные итальянские правительства ранее придерживались осторожной позиции, поддерживая как палестинцев, так и Израиль, ведь "на кону стоят важные интересы, стабильность в Средиземноморье, отношения с арабским миром".

Однако для Мелони, по его словам, это "эволюция, которая еще несколько месяцев назад была бы немыслимой".

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее издание Axios писало, что большинство дипломатов покинули зал ООН во время выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. В своей речи он заявил, что Израиль "завершит дело" в Газе и сделает это как можно скорее.

"Почти все представители арабских и мусульманских стран, а также представители нескольких африканских и европейских стран, как представляется, покинули зал", - сообщили журналисты.

Также Министерство иностранных дел Израиля выступило с жестким заявлением по поводу признания государства Палестина. Там подчеркнули, что этот шаг не способствует миру, а "еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения".

"Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, который пытается заставить его согласиться на неприемлемые границы", - добавили в МИД страны.

Вас также могут заинтересовать новости: