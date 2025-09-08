Министр сельского хозяйства Германии предложил добавить в национальные запасы больше готовых к употреблению блюд.

Германия готовится к войне, но надеется, что ее никогда не придется вести. Правительство страны ввиду российской агрессии пообещало подготовиться к возможной войне до 2029 года, когда, по мнению чиновников, Россия может быть готова к тому, чтобынанести удар по члену НАТО, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, первым шагом к этому стал пересмотр расходов и долгов, чтобы больше средств можно было направить на военные нужды. Кроме этого, страна работает над развитием оборонной промышленности и начинает масштабную кампанию по набору в вооруженные силы.

Издание не исключает, что в стране могут восстановить определенную форму обязательной военной службы. Отмечается, что следующим пунктом в списке является создание стратегического запаса равиоли.

В публикации отмечается, что министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер призвал пересмотреть национальные запасы, добавив в них больше готовых к употреблению блюд.

Указывается, что его план предусматривает создание "национального запаса готовых продуктов, которые можно потреблять сразу после разогрева", таких как равиоли и чечевица в консервах.

"Сейчас мы находимся в ситуации с безопасностью, которая заставляет нас всех задуматься. Для меня важно, что, помимо поставок военного оборудования, важную роль играет также продовольственная безопасность", - сказал Райнер.

По данным издания, в течение десятилетий чрезвычайные запасы Германии состояли преимущественно из необработанных продуктов первой необходимости, таких как зерно и сушеная чечевица. Однако, Райнер считает, что в условиях кризиса их приготовление занимает слишком много времени.

Согласно подсчетам, предложение Райнера будет стоить Германии до 105 миллионов долларов и предусматривать привлечение крупных сетей продуктовых магазинов для управления логистикой и хранением.

Немецкий министр отметил, что такие запасы необходимы не только на случай войны, но и для других кризисных ситуаций, таких как стихийные бедствия или ядерная авария на электростанции. Однако, как подчеркивается, именно угроза российского нападения на Европу является главным вопросом для политиков и немецкой общественности.

И хотя идея создания национального резерва равиоли вызвала веселые заголовки в немецких СМИ, в публикации отмечается, что это предложение подчеркивает серьезную опасность, которая сейчас угрожает Европе.

НАТО и Россия

Ранее УНИАН сообщал, что бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрэм не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может вторгнуться в Сувальский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии.Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и расположен между Польшей и Литвой вблизи с Калининградской областью и Беларусью. Ингрэм подчеркнул, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.

Также мы писали, что Польша, Финляндия и страны Балтии восстанавливают болота на границе между НАТО и Россией, чтобы задержать продвижение тяжелой техники в случае вторжения. По их мнению, это должно сработать. Для этого они изучили действия украинской армии в начале полномасштабной войны, когда в 2022 году река Ирпень спасла Киев от захвата. Тогда украинские военные взорвали дамбу к северу от Киева, а разлившаяся вода не дала танкам подойти к столице.

