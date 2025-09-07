НАТО изучило опыт Украины и планирует отгородиться болотами от российских танков, - СМИ

Европейские соседи России планируют уже через год восстановить водно-болотные угодья на восточных границах НАТО.

Польша, Финляндия и страны Балтии восстанавливают болота на границе между НАТО и Россией, чтобы задержать продвижение тяжелой техники в случае вторжения. Они считают, что это сработает, ведь изучили действия украинской армии в начале полномасштабной войны. Об этом говорится в статье The Telegraph.

Издание напомнило, как в начале полномасштабного вторжения в 2022 году река Ирпень спасла Киев от захвата. Газета пишет, что тогда военные взорвали дамбу к северу от Киева, а разлившаяся вода не дала танкам подойти к столице.

The Telegraph пишет, что страны НАТО, а именно Польша и Финляндия, приняли это во внимание. Польские и финские чиновники сообщили изданию, что рассматривают возможность восстановления болот и трясин своих стран для затопления тяжелой техники, такой как танки, и одновременной борьбы с изменением климата.

Видео дня

Отмечается, что торфяные болота занимают значительную территорию от финской Арктики, через страны Балтии, через Сувалкский пролив и далее до восточной Польши. Как пишет газета, болота являются эффективными природными хранилищами углекислого газа и они помогают бороться с глобальным потеплением. Поэтому в ЕС планируют возродить 30 процентов деградированных торфяников до 2030 года.

В то же время, там планируют реализовать новую оборонную стратегию, в первую очередь восстанавливая болота вблизи восточных границ Польши и других стран НАТО.

"Природная среда в приграничных районах является очевидным союзником любых действий, усиливающих элементы "Восточного щита", - цитирует газета представителя Министерства обороны Польши.

Как стало известно The Telegraph, в Финляндии вблизи границы с Россией также начался пилотный проект по восстановлению болот. Член парламента Финляндии и бывшая офицер танковых войск Паули Аалто-Сеталя в прошлом году призвала правительство восстановить водно-болотные угодья, покрывающие восточную границу, в рамках двойной климатической и оборонной стратегии. По ее словам, болота восстанавливаются значительно быстрее и легче, чем леса. Подсчеты говорят, что затопив территорию, болота можно восстановить буквально за год.

"Болотистая местность занимает около трети суши Финляндии, половина которой уже осушена. Но страна проводит масштабную кампанию по ее восстановлению", - говорится в статье.

Это поддержал финский депутат Европарламента и генерал в отставке Пекка Товери. Он сказал, что из неудач Москвы в маневренности в Украине можно многому научиться: "Россия имела огромные проблемы с преодолением даже узких водных преград. Простая и дешевая мера - восстановление водно-болотных угодий - даст здесь тот же результат".

Страны Балтии также планируют подобные меры. Министерство климата Эстонии на прошлой неделе сообщило Politico, что активно изучает вопрос о восстановлении болот для защиты от нападения России и борьбы с глобальным потеплением. Вместе с Литвой и Латвией, страна уже планирует интегрировать существующие торфяники в свою новую Балтийскую оборонительную линию, чтобы сдерживать Россию, хотя планы пока не предусматривают восстановления торфяников.

Граница Финляндии и России

Как писал УНИАН, Финляндия серьезно воспринимает угрозу нападения со стороны России. Их сухопутная граница, которая занимает 1400 километров, пока закрыта. Финляндия будет забор вдоль границы, чтобы остановить нелегальную миграцию. Кроме того, финские пограничники заявляли, что уже фиксировали попытки диверсионных групп и дезертиров из российской армии преодолеть границу.

Вас также могут заинтересовать новости: