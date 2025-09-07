Бывший вице-президент США считает, что поражение Украины подтолкнет Путина к нападению на НАТО.

Бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс заявил, что в случае поражения Украины Россия неизбежно попытается пересечь границу одной из стран НАТО.

В интервью программе Newsnight он отметил, если Кремль расширит свои военные действия, то США и союзники по Альянсу будут вынуждены "противостоять Путину военно", передает The Independent.

Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты играют роль поддержки в противостоянии агрессии, тогда как европейским союзникам придется быть на передовой.

Видео дня

Политик также похвалил "коалицию желающих" за разработку гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти инициативы создают условия для прочного мира и заставляют Кремль считаться с Западом.

Мирные переговоры - последние новости

Недавно российский диктатор Владимир Путин сказал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии, если тот приедет в Москву. Впрочем, Зеленский отверг идею переговоров в Москве.

В ГУР отметили, что в настоящее время Россия занимается имитацией переговоров о прекращении войны, чтобы дезинформировать украинское общество и международных партнеров Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: