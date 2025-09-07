Захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин может вторгнуться в "ахиллесову пяту" НАТО - Сувалкский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии. Об этом изданию The Sun рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрэм, который провел соответствующее расследование.

Отмечается, что Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и находится между Польшей и Литвой. Он находится рядом с Калининградской областью и Беларусью.

Ингрэм подчеркнул, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.

"Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининградской области и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск", - поделился он в разговоре с журналистами.

По мнению эксперта, любые угрозы для Эстонии, Латвии или Литвы сопоставимы с теми моментами, которые предшествовали полномасштабному вторжению в Украину. Он заявил, что это нужно интерпретировать как серьезный предупреждающий знак.

Ингрэм предупредил, что на возможное вторжение РФ в Сувалкский коридор могут указывать повышенная активность пропагандистских кампаний Москвы, направленных против стран Балтии, а также разжигание беспорядков среди русскоязычных меньшинств.

Также эксперт не исключает то, что Путин попытается оказать экономическое давление на регион и проводить коммуникационные атаки. По его словам, странам Балтии необходимо серьезно относиться к подобным угрозам.

Путин пригрозил ударами по западным войскам в Украине

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что западные войска на территории Украины стали бы "законной целью" для РФ. Он добавил, что если будут достигнуты правильные решения, то в их пребывании на территории Украины якобы не будет необходимости.

Кроме того, Путин сказал, что гарантии безопасности необходимы не только для Украины, но и для России. Он заверил, что Москва якобы "будет в полном объеме соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты".

