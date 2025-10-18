По словам эксперта, Путин получает ложные разведывательные данные.

Если россияне будут продолжать запускать дроны или отправлять самолеты на территорию НАТО, то рано или поздно эти средства будут сбиты, считает бывший руководитель отдела ЦРУ в Центре борьбы с терроризмом, руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг.

"Мне кажется, что Путин снова получает искаженные или просто неточные разведданные от своих внешних и внутренних служб относительно готовности Запада реагировать на те провокации, которые Россия уже осуществляет и готовит прямо сейчас. Нет сомнений, что если Россия и в дальнейшем будет посылать беспилотники или самолеты над территорией НАТО, рано или поздно они будут сбиты. Это станет серьезным этапом эскалации, последствия которого трудно будет предсказать", - подчеркнул он в эфире "Еспресо".

Данненберг добавил, что окружение российского диктатора, которое подталкивает его начать войну против стран НАТО, получает такие же разведывательные данные, как и об Украине, когда все думали, что Киеву не удастся сдержать армию РФ.

"Если вы президент Польши, премьер-министр Эстонии или глава любой из балтийских стран, вы не можете оставлять без ответа агрессивные пролеты российских самолетов. Вы обязаны защищать свое воздушное пространство и свою территорию. Это безусловно преднамеренные действия со стороны России. Я убежден, что Путин получает крайне ошибочные советы. Не верю, что российские военные готовы к более широкому конфликту с НАТО", - отметил руководитель Центра киберопераций и информационных операций.

По его словам, тот, кто подталкивает Путина к продолжению таких инцидентов, скорее всего, тот же, кто уверял диктатора в простоте и успехе вторжения в Украину.

Угроза для НАТО со стороны РФ - последние новости

Ранее The Times писало, что НАТО принимает комплекс мер против дроновых провокаций в Европе. Теперь аэропорты все больше инвестируют в радары, радиосканеры и акустические датчики, но все еще в значительной степени полагаются на визуальное подтверждение для небольших самолетов.

Также НАТО перенесло свои средства обнаружения в Балтию, Германия ослабила правила использования дронов, а шведские и польские солдаты провели совместные учения по обороне.

В то же время The Telegraph сообщал, что НАТО ищет способы упростить сбивание российских самолетов в своем небе, однако ряд государств выражает обеспокоенность, что такие действия могут привести к эскалации конфликта с ядерной державой.

"Попытка создать унифицированную, интегрированную систему ПВО и ПРО является вполне логичной. Но для этого нужно пересмотреть или уменьшить количество национальных ограничений. Мы все должны критически оценить, действительно ли эти предостережения сегодня оправданы", - отметил американский генерал Алексус Гринкевич.

