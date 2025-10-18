Если россияне будут продолжать запускать дроны или отправлять самолеты на территорию НАТО, то рано или поздно эти средства будут сбиты, считает бывший руководитель отдела ЦРУ в Центре борьбы с терроризмом, руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг.
"Мне кажется, что Путин снова получает искаженные или просто неточные разведданные от своих внешних и внутренних служб относительно готовности Запада реагировать на те провокации, которые Россия уже осуществляет и готовит прямо сейчас. Нет сомнений, что если Россия и в дальнейшем будет посылать беспилотники или самолеты над территорией НАТО, рано или поздно они будут сбиты. Это станет серьезным этапом эскалации, последствия которого трудно будет предсказать", - подчеркнул он в эфире "Еспресо".
Данненберг добавил, что окружение российского диктатора, которое подталкивает его начать войну против стран НАТО, получает такие же разведывательные данные, как и об Украине, когда все думали, что Киеву не удастся сдержать армию РФ.
"Если вы президент Польши, премьер-министр Эстонии или глава любой из балтийских стран, вы не можете оставлять без ответа агрессивные пролеты российских самолетов. Вы обязаны защищать свое воздушное пространство и свою территорию. Это безусловно преднамеренные действия со стороны России. Я убежден, что Путин получает крайне ошибочные советы. Не верю, что российские военные готовы к более широкому конфликту с НАТО", - отметил руководитель Центра киберопераций и информационных операций.
По его словам, тот, кто подталкивает Путина к продолжению таких инцидентов, скорее всего, тот же, кто уверял диктатора в простоте и успехе вторжения в Украину.
Угроза для НАТО со стороны РФ - последние новости
Ранее The Times писало, что НАТО принимает комплекс мер против дроновых провокаций в Европе. Теперь аэропорты все больше инвестируют в радары, радиосканеры и акустические датчики, но все еще в значительной степени полагаются на визуальное подтверждение для небольших самолетов.
Также НАТО перенесло свои средства обнаружения в Балтию, Германия ослабила правила использования дронов, а шведские и польские солдаты провели совместные учения по обороне.
В то же время The Telegraph сообщал, что НАТО ищет способы упростить сбивание российских самолетов в своем небе, однако ряд государств выражает обеспокоенность, что такие действия могут привести к эскалации конфликта с ядерной державой.
"Попытка создать унифицированную, интегрированную систему ПВО и ПРО является вполне логичной. Но для этого нужно пересмотреть или уменьшить количество национальных ограничений. Мы все должны критически оценить, действительно ли эти предостережения сегодня оправданы", - отметил американский генерал Алексус Гринкевич.