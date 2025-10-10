Законопроект продлевает действие программы содействия безопасности Украины до 2028 года.

Сенат США одобрил законопроект об оборонной политике, который предусматривает выделение 925 миллиардов долларов на национальную оборону. Документ планируется также выделение 500 млн долларов для Украины в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), что на 200 млн долларов больше, чем было предусмотрено на 2025 год.

Как пишет The New York Times, законопроект был принят 77 голосами "за", против было 20. Голосование состоялось поздно вечером на 9 день прекращения работы федерального правительства.

Отмечается, что законопроект продлевает действие программы USAI до 2028 года и увеличивает ее финансирование до 500 миллионов долларов против 300 млн долларов, одобренных на текущий год.

Видео дня

"Законопроект позволяет важные инвестиции в ключевые технологии, такие как искусственный интеллект, беспилотные системы и гиперзвуковые системы, а также обеспечивает реальный прогресс в модернизации наших кораблей, самолетов и боевых машин", - цитирует издание сенатора Джека Рида из Комитета Сената по вооруженным силам.

Как пишет The Hill, принятие законопроекта позволяет комитетам Палаты представителей и Сената по вопросам вооруженных сил начать сложный процесс переговоров, во время которого законодатели работают над компромиссом между версиями каждой палаты.

Помощь США для Украины - последние новости

В июле 2025 года Комитет Сената США по вооруженным силам утвердил 500 миллионов долларов помощи по безопасности для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год.

Этот законопроект является ежегодным документом, который определяет уровень финансирования и полномочия вооруженных сил США, и гарантирует, что американские военные имеют необходимые ресурсы для выполнения своих задач.

Вас также могут заинтересовать новости: