Теперь дело за Сенатом и президентом США Джо Байденом.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о расходах на военную и финансовую помощь Украине. Об этом свидетельствует прямая трансляция из Конгресса США.

Перед тем, как рассмотреть законопроект по существу, Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине.

Сколько денег выделено принятым законопроектом

Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. Их распределят по следующим направлениям:

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23,2 миллиарда на закупку для армии США оборонных товаров на замену тем, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине;

23,2 миллиарда на закупку оружия непосредственно для Украины;

11,3 миллиарда на текущие военные операции США в регионе;

13,8 миллиардов на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг;

26 миллионов на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемыми Украине.

7,85 миллиарда на прямую финансовую помощь государственному бюджету Украины (президент США будет иметь право списать половину этого долга).

Пока не понятно, почему именно перечисленные в законопроекте пункты расходов не совпадают с озвученной общей суммой в 60,84 миллиарда долларов. Ожидаем подробных разъяснений американских чиновников.

Куда пойдут деньги

Стоит отметить из 13,8 миллиардов, которые пойдут на закупку оружия в промышленности, часть можно будет использовать только до конца текущего года. Другую часть гарантированно можно будет потратить до конца следующего финансового года - с сентября 2025 года до сентября 2026 года.

Что касается 11,3 миллиардов, которые пойдут на "операции США в регионе". Хотя законопроект и называется "о помощи Украине", часть помощи потечет и в другие государства, которые "пострадали от войны". В частности предполагается, что до 100 миллионов долларов могут получить страны, на которые повлияла война в Украине. Эти деньги можно будет гарантированно потратить до конца сентября 2025 года. При этом, о каких именно странах и каком именно влиянии идет речь, американские законодатели не уточнили.

Законопроект также включает положения, расширяющие полномочия президента США по передаче оборонной продукции и услуг Министерства обороны иностранным государствам или международным организациям. В частности:

обязывают президента США передать Украине армейские тактические ракетные комплексы большой дальности;

обязывают президента заключить соглашение с Украиной о возмещении США экономической помощи, предоставленной Украине;

требуют, чтобы определенные средства, предоставляемые Украине, были компенсированы другими донорами;

устанавливают различные требования по надзору и отчетности по помощи, предоставляемой Украине.

Что дальше

Принятие этого законопроекта Палатой представителей – это лишь первый этап согласования. Далее свое согласие должна дать верхняя палата Конгресса – Сенат. Но там большинство имеют демократы и они уже пообещали рассмотреть этот законопроект как можно быстрее. Также ранее представители демпартии заявили, что в общих чертах их устраивает данный законопроект.

Если Сенат тоже одобрит законопроект, останется получить только подпись президента США Джо Байдена. Но и он раньше одобрительно отзывался об этом законопроекте.

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