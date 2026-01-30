Путин боится компьютера и смартфона, и это приговор для России, - The Times

Нынешний российский диктатор заметно контрастирует с советскими генсеками, зацикленными на технологиях.

Страх Владимира Путина перед технологическими инновациями XXI века обрекает Россию на отставание от передовых государств мира. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что Путин – это человек "ручки и бумаги", он не имеет даже смартфона и не пользуется интернетом. Своей империей диктатор управляет через батарею стационарных телефонов шифрованной спецсвязи. И это в то время, пока в других странах министры координируют государственную политику, общаясь через коммерческие мессенджеры в смартфонах.

"Удивительно ли, что Россия, возглавляемая таким технофобом, отстает от своих соперников в гонке за разработку искусственного интеллекта?" – задается риторическим вопросом автор публикации.

The Times ссылается на исследование Стэнфордского университета, в котором Россия заняла 28-е место среди 36 оцениваемых стран по общей силе их индустрий искусственного интеллекта. Соединенные Штаты, Китай и Индия заняли первое, второе и третье места. Даже значительно меньшие по размеру страны, такие как Люксембург, Бельгия и Ирландия, заняли более высокие места в списке.

В своем отношении к современным технологиям режим Путина заметно контрастирует с политикой советских вождей – от Ленина с его программой масштабной электрификации 1920-х годов до действительно выдающихся успехов послевоенного СССР в исследовании космоса.

"Технологический прогресс был неотъемлемой частью советского проекта, средством быстрой индустриализации и успешной конкуренции в условиях холодной войны. В то время как советские лидеры видели преимущества спутников или ядерного арсенала, Путин, кажется, рассматривает цифровые инновации 21 века как вызов своей власти и однажды назвал интернет "проектом ЦРУ", - пишет The Times.

Издание также напоминает о постепенном сворачивании цифровых свобод в России, включая запрет и блокировку всех глобальных соцсетей. И похоже, что Кремль продолжит ограничивать доступ россиян к информации. А это уже является препятствием для технологического развития России.

"Правительство [России] культивирует культуру, которая на самом деле очень агрессивно противостоит технологическому прогрессу. Технологии искусственного интеллекта и высокие технологии в целом требуют большого количества независимых стартапов и хорошего инвестиционного климата. Но в России компании боятся инвестировать в новые технологии", – сказал Владислав Иноземцев, российский экономист и соучредитель Центра анализа и стратегий в Европе.

Как отмечает The Times, только в 2022 году Россию покинули примерно 100 000 ИТ-специалистов, или каждый десятый. К тому же западные санкции значительно затруднили приобретение компонентов для высокотехнологичных разработок.

Цензура в России: последние новости

Как писал УНИАН, в России параллельно с подготовкой к изоляции Рунета от глобального интернета обсуждают дальнейшее усиление контроля над онлайн-пространством, в частности полную деанонимизацию пользователей.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил ввести обязательную идентификацию всех интернет-пользователей по паспорту, заявив о необходимости "очистить" сеть от анонимного контента, ботов, ботоферм и массового генерирования контента.

Для этого депутат предлагает принять отдельный закон "о честном, чистом и легальном интернете", который позволит однозначно устанавливать личность автора каждого сообщения. По его словам, такие меры должны помочь бороться с манипуляциями, буллингом, мошенничеством, преступлениями и вымогательством в сети.

