Если вы сейчас читаете этот текст, вы намного более продвинуты и свободны в своем выборе информации, чем Владимир Путин. Напомню, в декабре 2019 года журналисты опубликовали фото Путина, на котором было видно, что у того на ПК установлена беспросветно устаревшая Windows XP. Спустя пару месяцев, в феврале 2020 года, ровно за два года до начала войны, Путин дал интервью, в котором признался, что не пользуется даже смартфонами. Он заявил, что у него есть другие возможности – якобы можно снять трубку, и по спецсвязи ему "достанут" любого абонента. Большинство тогда покрутили у виска, да и забыли. Может, мало ли – не удобно человеку читать с монитора. В конце концов, это ведь просто старая привычка тертого чекиста - чтобы не слить ничего вражеским спецслужбам. По крайней мере, как-то так этот факт прокомментировал его клерк. Ведь в любом случае, информацию ему докладывают лично либо подают в бумажных отчетах – он якобы в курсе всего.

Это человек другой эпохи, удивительным образом сохранившийся до наших дней, и при этом получивший в свои руки огромную власть

Но что такое смартфон сегодня лично для вас? Сколько времени вы проводите, смотря в черное зеркало? Это не просто способ связи с другим абонентом. Это уже не "трубка". Это окно в мир, при чем давно. Понятное дело, что для многих это обретает извращенные формы, превращаясь в зависимость. Но ведь это просто инструмент для жизни, незаменимый для большинства. И представьте себе человека, который сознательно этот важнейший инструмент не использует. У него его просто нет. Уверен, за два года ничего не изменилось – ни один факт это не опровергает.

Этот товарищ не пользуется интернетом в привычном для нас всех смысле. Он не пользуется смартфоном или планшетом. У него нет ленты фейсбука. Он не юзер "тележки" со своей подборкой каналов. Он не смотрит ютюб, ни на кого не подписан. Он физически не видит и не понимает, как живут его современники. Это человек другой эпохи, удивительным образом сохранившийся до наших дней, и при этом получивший в свои руки огромную власть, к огромному сожалению.

Этот вождь, понятное дело, не любит демократию, но восхищается достижениями то монархии, то социализма

Но свято место пусто не бывает. Информация человеку нужна, досуг надо как-то проводить. Наверное, он читает книги. Но, скорее всего, итог таков, что бункерный дед в свободное время потребляет телевидение, свою же пропаганду. То есть, варится в собственном соку. Потому он так близок русским старикам-пенсионерам, которые только и делают, что смотрят ящик. Он в этом смысле очень на них похож и им понятен. Но пропаганда - отдельная тема, мы о другом.

Заметьте, он абсолютно во всем идет наперекор прогрессу. Речь не только об интернете. Он умышленно отказывается от плодов цивилизации, пытается их "отменить". Этот вождь, понятное дело, не любит демократию, но восхищается достижениями то монархии, то социализма. Ему враждебна восстанавливаемая энергетика, ему не интересны IT-технологии (но наверняка он хорошо понимает, что такое крипта – любопытно, сколько денег у него в ней спрятано?). Напротив, живет понятными ему нефтью и газом - ресурсами, которые очень скоро, если говорить об исторических измерениях, закончатся.

Казалось бы, это не столь важно. Просто человеческий каприз.

Но вспомните, каков был шок 24 февраля. Когда наперекор всему, наперекор здравому смыслу, наперекор тому, что понимают все, он начал войну. Тогда мы поняли, что перед нами – просто "неадекват", не владеющий реальной ситуацией. А помните заседание его совбеза, когда его клерки, понимая глупость происходящего, даже не смели перечить? Ему даже некому подсказать…

Также вполне возможно, что этот товарищ хочет реванша в ядерной войне.

Этот человек копается в истории, пытаясь выудить из нее мотивы своих действий. Он живет прошлым. Это человек другой эпохи, человек-регресс во всех смыслах этого слова. Индивид, который пытается это прошлое вернуть и изменить. И было бы хорошо, если бы все это ограничивалось только его жизнью. Но сотни тысяч людей жестоко убиты, уничтожены города, у миллионов людей разрушены судьбы – все из-за того, что этот человек просто оторван от реальности. И некому ему об этом сообщить – ведь он выжег любую инициативность вокруг себя, о чем свидетельствует вышеупомянутое заседание совбеза. Добавьте сюда очевидные наклонности психопата. Помните этот взгляд Чикатило, когда он обещал нам сделать "настоящую декоммунизацию"?

Мы все живем в тени наших предков.

Сегодня мы часто проводим параллели с прошлым, понимая, что живем в исторические судьбоносные времена. Путина сравниваем с Гитлером, нашу войну с началом Второй мировой. Мы идем по старым лекалам. Но кто сказал, что в этот раз все будет так же?

Путин понимает, что ему не победить

Говорят, что Путин реваншист, что реванша он хочет за проигранную Советским Союзом Холодную войну. Якобы сегодня он пытается исправить ошибки Горбачева. Но больше похоже на то, что он пытается исправить ошибки Гитлера и союзников и мстит за проигранную фюрером Вторую мировую войну. Ведь фюрер так же пытался погрузить планету во тьму тоталитаризма.

Также вполне возможно, что этот товарищ хочет реванша в ядерной войне. Ведь американцам на ядерный удар так никто и не ответил: "почему это американцам можно было ударить по крохотной Японии, а России нельзя? В чем разница?", - наверняка думает он.

…Но прошлое изменить нельзя. Нельзя идти наперекор законам природы – мир тебя задавит. Так что карма сегодня Путина догоняет, и судьба играет с ним злую шутку. В 2014 мы не называли войну войной - у них сегодня "спецоперация", со всеми вытекающими. Так же, как РФ снабжала боевиков лугандонии, сегодня НАТО снабжает Украину. Тогда мы просили переговоров и мира – теперь они. Ведь все зеркально наоборот, и в большем масштабе.

Путин понимает, что ему не победить. Украина извлекла свои уроки и изменилась. У нас, в отличие от Путина, смартфоны-то есть. Мы смотрим в будущее и хотим лучшей жизни для наших детей. Мы быстро скоординировались и организовались. Мы поняли экзистенциальную угрозу и работаем – каждый на своем месте.

Смирились с тем, что надо драться, как в последний раз. Потому и победим.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Glavred.info