Лидеры ЕС попали в ловушку Орбана и повысили его шансы на победу на выборах, - Politico

Объединившись против Орбана на саммите, лидеры ЕС позволили Орбану представить себя на родине как единственного человека, способного защитить венгерские интересы.

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС объединились и обрушили резкую критику на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку он в очередной раз отказался одобрить критически важную финансовую помощь Украине. Однако, как пишет Politico, некоторые политики и эксперты теперь опасаются, что лидеры ЕС попали в ловушку Орбана и непреднамеренно повысили его шансы на победу на парламентских выборах, позволив ему представить себя на родине как единственного человека, способного защитить венгерские интересы, – излюбленный его аргумент.

"ЕС следовало дождаться результатов венгерских выборов. Орбан не показывает хороших результатов в опросах общественного мнения. И, очевидно, он изо всех сил борется до конца, и им следовало избежать конфронтации по поводу украинского кредита, отложить столкновение и не позволить ему получить то, чего он явно хотел", - заявила французский депутат Европарламента Хлоэ Ридель.

По ее мнению, незачем подыгрывать избирательному сценарию Орбана и давать ему возможность активизировать свою электоральную базу, сплотить избирателей и, возможно, убедить колеблющихся избирателей проголосовать за "Фидес", считает она.

Видео дня

Предвыборная стратегия Орбана

Все четыре предыдущие избирательные кампании Орбана строились вокруг идеи о том, что Венгрия сталкивается с темной и опасной внешней угрозой, изображая его как единственного, кто способен защитить осажденную страну, окруженную коварными врагами. Этими врагами были различные безликие финансовые магнаты, интернациональные Национальные институты, транснациональные левые элиты и, конечно же, Европейский союз.

"Всегда есть риск попасть в ловушку с Орбаном. Он борется за свою политическую жизнь", – сказал бывший канадский политик Майкл Игнатьев.

"Пиррова победа"

С лета Орбан пытается представить своего соперника Петера Мадьяра как марионетку ЕС и даже украинского агента влияния, стремящегося втянуть Венгрию в войну. Хотя это не соответсвует действительности, отмечает Politico: депутаты от партии "Тиса" проголосовали в Европарламенте против кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, и Мадьяр также критикует ускоренное рассмотрение заявки Киева на членство в ЕС:

"Но, учитывая его доминирование в традиционных венгерских СМИ, его объединение ЕС, Мадьяра и Украины в одного общего врага вполне может принести свои плоды – по крайней мере, в сельских районах, которые Орбану необходимо удержать, чтобы противостоять критикам и одержать еще одну победу".

Но это будет "пирровой победой для него", – считает Петер Креко, директор Института политического капитала.

"Орбан может использовать это в своей кампании, чтобы продемонстрировать свою борьбу с Брюсселем внутри страны, но если он останется у власти, Совет будет играть жестче. Сейчас это плохо для ЕС, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе для Венгрии будет гораздо хуже – если Орбан останется у власти", – утверждает он.

Орбан и ЕС

20 марта на саммите в Брюсселе Орбан столкнулся с лидерами ЕС, которые надеялись убедить его одобрить кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Однако лидер Венгрии остался непоколебим в своем решении блокирования кредита Украине, что вызвало резкую реакцию европейцев.

В то же время, как пишут СМИ, если Орбан сохранит власть, Венгрии в ближайшие годы будет всё сложнее рассчитывать на получение средств из бюджета Евросоюза. Выплаты из европейских фондов могут быть связаны с ещё более жёсткими условиями или вовсе заморожены.

Вас также могут заинтересовать новости: