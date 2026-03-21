ЕС может перекрыть деньги Венгрии, если Орбан останется у власти, – СМИ

Раздражение европейских партнёров усилилось после того, как Будапешт заблокировал решение ЕС о крупном кредите для Украины.

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранит власть, стране в ближайшие годы будет всё сложнее рассчитывать на получение средств из бюджета Евросоюза. Выплаты из европейских фондов могут быть связаны с ещё более жёсткими условиями или вовсе заморожены, пишет венгерское издание Nepszava.

По данным издания, раздражение европейских партнёров усилилось после того, как Будапешт заблокировал решение ЕС о крупном кредите для Украины. Этот шаг венгерских властей вызвал резкую реакцию в Брюсселе и Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц даже обвинил венгерского лидера в подрыве доверия внутри ЕС.

"Мерц намекает, что если в Венгрии все останется по-прежнему, можно ожидать серьезной реакции на долгосрочные бюджетные переговоры ЕС, которые скоро начнутся. Германия оказывает значительное влияние на эти дискуссии как крупнейший чистый донор ЕС. Канцлер также указал, что вопрос о лояльности Венгрии будет вновь поднят самое позднее во время обсуждения бюджета, а это значит, что выплата средств фондов сплочения и восстановления может быть обусловлена еще более жесткими условиями. Если Будапешт продолжит настаивать на своей политике вето, шансов на разблокировку замороженных в настоящее время средств ЕС практически не останется, что может привести к значительной экономической неопределенности", - говорится в публикации издания.

В европейских столицах считают, что подобные действия подрывают способность Евросоюза действовать как единое политическое объединение. Поэтому, по информации источников, обсуждаются варианты политического давления на Будапешт, которые могут иметь в том числе серьёзные финансовые последствия.

В глазах немецкого руководства шаг Венгрии выглядит как шантаж, подрывающий единство сообщества. С момента вступления Венгрии в Европейское сообщество не было ни одного примера столь жесткой позиции со стороны тогдашнего канцлера Германии по отношению к венгерскому правительству, пишет издание.

Проблема доступа Венгрии к европейским деньгам длится на протяжение несколько лет. Брюссель замораживал часть средств из-за претензий к состоянию верховенства права, судебной системе и борьбе с коррупцией. В рамках механизма защиты бюджета ЕС было приостановлено финансирование Венгрии на миллиарды евро.

По оценкам европейских институтов, речь идёт о значительных суммах: разные механизмы санкций и условий привели к тому, что десятки миллиардов евро европейских фондов для Венгрии остаются заблокированными до выполнения реформ, пишет издание.

Эксперты отмечают, что дальнейшие конфликты Будапешта с Брюсселем могут сделать получение этих средств ещё более сложным. Если политическое противостояние продолжится, Венгрии придётся рассчитывать на ограниченный доступ к европейским финансовым программам.

Угрозы Украине со стороны Орбана

Накануне министр, возглавляющий офис Орбана, заявил, что попытки Украины вступить в Евросоюз неминуемо спровоцируют Третью мировую войну. Кроме того, по словам политика, если "Турецкий поток" подвергнется атаке на турецкой территории, это будет расценено как нападение на страну НАТО. Он также добавил, что нельзя допускать иллюзий относительно того, что Украина якобы готова "в любой момент рискнуть европейской энергетической безопасностью, и сделает это даже с помощью военных средств".

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто тоже прокомментировал ситуацию, заявив, что членство Украины в ЕС принесет всей Европе не мир, а войну.

20 марта на саммите в Брюсселе Орбан столкнулся с лидерами ЕС, разделившимися на "добрых" и "злых" полицейских в надежде убедить его одобрить кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Однако лидер Венгрии остался непоколебим в своем решении блокирования кредита Украине. Тем самым премьер подрывает основы принятия решений в Евросоюзе, которые опираются на соблюдение правительствами жестких требований внутри блока.

