Кредит не разблокирован: Зеленский жестко 'проехался' по Орбану на глазах у Мерца, - Politico

Зеленский перешел в наступление, в то время как лидеры ЕС пытались "умилостивить" Орбана.

На саммите в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнулся с лидерами ЕС, разделившимися на "добрых" и "злых" полицейских в надежде убедить его одобрить кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Он выдержал напор всех. Но его победа может быть недолговечной.

Старейший глава правительства в блоке, которому менее чем через месяц предстоят выборы (где ему предсказывают поражение), давно является занозой в боку Евросоюза, пишет Politico. Недавно он нарушил обещание, данное им на саммите в декабре, одобрить кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Тем самым он подрывает сами основы принятия решений в ЕС, которые опираются на соблюдение правительствами железных обязательств.

На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, где Европа выглядит бессильной, лидеры надеялись, что смогут хотя бы направить деньги Украине, чтобы помочь ей противостоять России. Но настроение было мрачным. Даже президент Украины Владимир Зеленский, который подключился к встрече по видеосвязи и долгое время был "лучом света" на собраниях ЕС, казалось, скорее усугубил ситуацию, отмечают журналисты.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был среди группы лидеров, которые надеялись, что украинский лидер использует свое обращение к саммиту, чтобы снизить градус напряжения и заверить Орбана, что он починит нефтепровод "Дружба". Вместо этого Зеленский перешел в наступление.

"Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали", возможно, полагая, что "он может переждать", заявил один из правительственных чиновников. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, "возможно, расчет [Зеленского] в том, что после он сменит тон".

Вопрос трубопровода

В последние недели венгерский премьер связал вопрос трубопровода с кредитом и обвинил Украину в том, что она не ремонтирует "Дружбу" по политическим причинам, сделав это темой выборов и выставив себя защитником интересов страны. Зеленский заявил, что не хочет ремонтировать трубопровод, который русские неоднократно атаковали и который помогает финансировать полномасштабное вторжение Кремля в его страну.

"То, что я сделал сегодня, – это сокрушил нефтяную блокаду, которую навязал нам Зеленский", – заявил Орбан после саммита. "Так я защитил интересы страны".

Время после выборов

Сообщается, что хотя Украина отчаянно нуждается в 90 миллиардах евро от ЕС, у Зеленского теперь появилось больше времени после того, как в конце прошлого месяца Международный валютный фонд одобрил кредит в размере 8,1 миллиарда долларов. У Киева должно быть достаточно денег, чтобы оставаться платежеспособным до начала мая.

Антипатия между Орбаном и Зеленским очень глубока, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, и неприязнь проявилась в полной мере в середине недели. Венгерский премьер-министр встал со своего места и встал за спинами других лидеров, с презрением глядя на Зеленского, когда тот появился на экранах для своего обращения.

Через 90 минут, когда Зеленский стоял на своем, а венгр не уступал, лидеры решили прекратить дебаты, выпустив заявление о том, что "Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании".

Ставка делается на то, что так или иначе ситуация изменится после того, как венгры придут на избирательные участки 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может быть мотивирован снять блокировку Будапешта в обмен на разморозку средств от ЕС.

Другие новости о ситуации вокруг Венгрии и "Дружбы"

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии встала на сторону Орбана в конфликте с Украиной. Она заявила своим коллегам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил блок, нарушив свое слово и отказавшись от кредита в размере 90 миллиардов евро Украине.

А вот Германия заявила, что поведение Орбана "уже невозможно терпеть". Берлин якобы предупредил Будапешт о "серьезных последствиях" из-за позиции по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: