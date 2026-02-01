Верховный лидер Ирана пригрозил региональной войной, если США нападет

В Иране заявили, что потеряли доверие к США.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любая атака на страну вызовет региональный конфликт. Это предупреждение прозвучало в моменте, когда США наращивают силы в соседних странах, пишет ВВС.

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз она будет региональной", - заявил Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран ведет "серьезные переговоры" и он надеется, что они приведут к "приемлемому" результату, а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что он "уверен, что мы сможем достичь соглашения" по ядерной программе Тегерана.

Трамп пригрозил вмешаться в дела Ирана из-за его ядерных амбиций и после жестокого подавления антиправительственных протестов.

"К сожалению, мы утратили доверие к США как к партнеру по переговорам", - заявил Арагчи.

При этом дипломат добавил, что обмен сообщениями через дружественные страны в регионе способствует "плодотворным" переговорам с Вашингтоном.

В рамках наращивания сил США направили в регион авианосец USS Abraham Lincoln.

"Трамп регулярно заявляет, что он прислал корабли... Иранский народ не испугать этим", - добавил Хаменеи.

США и Иран - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется еще одна группа американских военных кораблей. В то же время он надеется на дипломатическое урегулирование ситуации и призвал Тегеран заключить сделку.

Кроме того, издание Axios писало, что министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман выразил поддержку возможному американскому удару по Ирану. Он заявил, что в случае отказа Трампа от реализации своих угроз иранский режим только укрепится.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич считает, что США нанесут удар по Ирану уже в ближайшие 48 часов.

