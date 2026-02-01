США могут ударить по Ирану уже в ближайшие 48 часов, - Вучич

Вучич считает, что атака по Ирану может отвлечь внимание общественности от новых документов по делу Джефри Эпштейна.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что США нанесут удар по Ирану уже в ближайшие 48 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Pink.

Вучич отметил, что США могут атаковать Иран, чтобы отвлечь внимание от новых документов по делу Джефри Эпштейна. Он добавил, что это не основная причина будущего американского удара, но этот фактор ускорит принятие решений в Белом доме.

"Когда появляется подобная ерунда, как это было с Моникой Левински (модельер и общественная деятельница, известная благодаря скандальному роману с 42-м президентом США Биллом Клинтоном), тогда кого-то начинают бомбить. Я не верю, что это станет причиной, но почти уверен, что это ускорит принятие некоторых решений", – сказал президент Сербии.

Вучич подчеркнул, что Сербия должна сосредоточиться на внутренней стабильности. Он заявил, что приоритетом остается сохранение мира, а также реализация экономических проектов.

США и Иран - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется еще одна группа американских военных кораблей. В то же время американский лидер выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации. Он призвал Тегеран заключить сделку.

Кроме того, Axios со ссылкой на источники писало, что министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман во время закрытого брифинга в Вашингтоне выразил поддержку возможному американскому удару по Ирану. Он заявил, что в случае отказа Трампа от реализации своих угроз иранский режим только укрепится.

