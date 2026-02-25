Орбан разворачивает войска для защиты энергообъектов от 'атак' Украины: громкое заявление

По словам венгерского лидера, Украина якобы "готовится к дальнейшим действиям по нарушению работы венгерской энергосистемы".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрался защищать энергетическую инфраструктуру в своей стране от "действий" Украины с помощью военных. Об этом он сказал в заявлении 25 февраля после заседания совета обороны. Соответствующее видео появилось на странице политика в Facebook.

"Только что завершилось заседание совета обороны, которое я созвал из-за украинской нефтяной блокады. С 27 января нефть не поступает в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Из данных понятно, что эта беспрецедентная остановка имеет не технические, а политические причины", - сказал Орбан.

По его словам, "украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию нефтяной блокадой", и после ознакомления с отчетами служб национальной безопасности он понял, что Украина якобы "готовится к дальнейшим действиям для нарушения работы венгерской энергосистемы".

"Поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры. Это означает, что мы развернем солдат и оборудование для отражения атак возле приоритетных энергообъектов. Полиция будет патрулировать усиленными силами вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления. А в округе Саболч-Сатмар-Берег я приказал запретить полеты дронов. Венгрию нельзя шантажировать", - заявил Орбан.

Другие антиукраинские заявления Орбана

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Орбан сказал, что Украина является врагом Венгрии, поскольку лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу. По его словам, Киев нарушает "фундаментальные интересы" Будапешта, "постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии".

Позже Орбан назвал единственное условие для нормализации отношений с Украиной - прекращение войн. Он пояснил, что украинско-венгерские отношения сегодня напряженные, поскольку украинцы якобы каждого, кто их не поддерживает, считают врагом. В то же время он подчеркнул, что после окончания войны это измерение исчезнет, и страны смогут вернуться к нормальным, мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям.

