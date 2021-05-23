В ВОЗ обеспокоены этим штаммом вируса из-за уровня его заразности.

Вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca оказались эффективными против "индийского" штамма коронавируса.

Об этом свидетельствует исследование Управления по вопросам общественного здоровья Великобритании, сообщает Hromadske.

Отмечается, что исследование продолжалось с 5 апреля по 16 мая. В нем приняли участие 1 тысяча 54 человека, у которых подтвердили "индийский" штамм коронавируса. Им вводили вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca и замеряли эффективность после каждой дозы.

Согласно данным исследования, выяснилось, что вакцина от Pfizer и BioNTech была на 88% эффективной против симптоматического течения заболевания, которое вызвал "индийский" штамм. Такой эффективности удалось достичь через две недели после введения второй дозы.

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Это лишь немногим меньше, чем эффективность этого препарата против "британского" штамма коронавируса, который тоже вызывает беспокойство среди ученых. Против этого варианта вируса вакцина от Pfizer и BioNTech эффективна на 93%.

В то же время отмечается, что препарат от AstraZeneca эффективен против симптоматического течения заболевания, вызванного "индийским" штаммом, на 60%. Для сравнения, в случае с "британским" штаммом этот показатель составляет 66%.

Штамм, который впервые обнаружили в Индии, имеет две ключевые мутации внешней "спаечной" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека.

Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим беспокойство", поскольку является более заразным (это уже четвертый штамм, который заставил беспокоиться ВОЗ).

Сейчас случаи "индийского" штамма зафиксировали, по меньшей мере, в 21 стране. Некоторые страны даже закрывают границы для людей, которые приезжают из Индии. Украина также со 2 мая запретила въезд для иностранцев, прибывающих из Индии. А украинцы и иностранцы, которые живут в Украине, будут вынуждены пройти самоизоляцию.

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Автор: Татьяна Поляковская