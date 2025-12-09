Воздушное судно принадлежало Министерству обороны РФ.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение Ивановской области Российской Федерации. На борту находились семь человек, сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде, рассказал источник ТАСС. По его данным, Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

Экипаж упавшего Ан-22, предварительно, погиб. Поиски выживших продолжаются, сообщает Mash. Последний раз самолёт выходил на связь в 11 утра по московскому времени. Через несколько часов после этого - рухнул на землю в Фурманском районе.

В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, подтвердило Минобороны России.

"Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа", - говорится в сообщении.

Ан-22 - что о нем известно

Советский Ан-22 "Антей" - тяжелый турбовинтовой транспортный самолет, первый в мире широкофюзеляжный и самый большой в мире в этом классе.Он предназначается для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и личного состава, а также для высадки десантов. Самолет разработали в 1960-х годах, а в серийном производстве он был с 1966 по 1976 годы.

Крушение российских самолетов

В прошлом месяце в Карелии разбился Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. Самолет упал в лесу под Петрозаводском недалеко от городского аэропорта.

