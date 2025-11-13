Самолет упал в лесу под Петрозаводском недалеко от городского аэропорта.

О крушении российского военного самолета в Карелии сообщили российские телеграм-каналы "112" и Shot, близкие к силовым структурам. По одним данным, разбился Су-30, по другим, Су-27.

Shot пишет, что самолет упал в лесу под Петрозаводском недалеко от городского аэропорта. По информации "112", погибли два члена экипажа.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что в Карелии разбился Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.

"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", - сказано в сообщении.

Информацию о крушении истребителя в Прионежском районе Карелии также подтвердил губернатор Парфенчиков.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что на сегодняшний день в России Иркутский авиационный завод (ИАЗ) занимается в основном модернизацией старого парка самолётов серии Су-30 до модификации "СМ", а с нуля производит в основном учебно-боевые Як-130. В последний раз россияне теряли Су-30СМ 14 августа вблизи острова Змеиный.

Крушения российских самолетов

В прошлом месяце в Липецкой области Российской Федерации при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31.

По данным пропагандистских изданий, самолет не нес боекомплекта и рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся.

