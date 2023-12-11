Латвийское предприятие поставило в Россию электронику на более полумиллиона евро.

Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс против представителей зарегистрированного в Латвии предприятия по подозрению в поставке в Россию микросхем в обход санкций, пишет Delfi.

Отмечается, что в ходе расследования СБ Латвии получила информацию о том, что зарегистрированное в Латвии предприятие поставило российскому предприятию электронные компоненты, используемые в производстве военных товаров, на сумму более полумиллиона евро.

4 декабря СБ провела уголовно-процессуальные действия на шести объектах в Риге, связанных с латвийским предприятием, во времся которых было изъято много документов и носителей информации.

Видео дня

"Во время уголовно-процессуальных действий Служба госбезопасности задержала трех человек, связанных с предприятием. Сейчас к двоим из них в качестве меры пресечения применен арест, к третьему — мера пресечения, связанная с лишением свободы", - пишет Delfi.

Латвия и война в Украине

Ранее в Латвии поддержали законопроект, позволяющий властям страны конфисковывать машины с российскими номерами и передавать их Украине.

В октябре Латвия закрыла два из четырех пунктов пропуска на границе с Россией и установила там бетонные заграждения.

Вас также могут заинтересовать новости: