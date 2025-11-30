Путин вряд ли будет долго соблюдать мирное соглашение, поэтому Британии следует подумать, может ли она позволить себе долгосрочные обязательства, считает Шаппс.

В свете появления мирного плана и возможности заключения соглашения о прекращении войны в Украине Великобритании придется принять решение о готовности отправить миротворцев в Украину для обеспечения длительного мира. Однако это зависит от трех важных условий, пишет экс-министр обороны страны Грант Шаппс в колонке для The Times.

1. Каким будет итоговое соглашение

Как отмечает Шаппс, вопрос отправки британских войск в Украину "зависит от того, существует ли реальный мир, который необходимо поддерживать".

Он высказал опасение, что Путин будет рассматривать любое соглашение не как урегулирование, а как промежуточную остановку, возможность перевооружиться, перегруппироваться и подготовить свой следующий удар - как это и произошло после Крыма.

Видео дня

"Поэтому нет, мы не можем брать на себя обязательство по размещению британских войск, не увидев окончательного соглашения. Если оно будет склоняться в пользу Москвы, нам следует очень хорошо подумать, прежде чем отправлять хотя бы одного британского солдата в самый разгар "мира", который Путин не намерен соблюдать", - подчеркивает Шаппс.

2. Количество войск

По мнению Шаппса, крупномасштабное и длительное развертывание серьёзно напряжет силы Британии, в то же время целенаправленная миссия под руководством коалиции вполне достижима.

"Так что да, при поддержке союзников и в условиях подлинного мира Британия может развернуть войска", - уверяет он.

3. Период развертывания

Главный вопрос заключается в том, как будут выглядеть любые обязательства – речь идет об ограниченном по времени развертывания или о постоянном присутствии на новой линии разграничения, отмечает Шаппс. При этом он указывает, что текущая версия мирного плана больше указывает на последний вариант:

"Долгосрочное развертывание сил высокой готовности невозможно осуществить только на доброй воле и оптимизме. Для этого требуются люди, оборудование и предсказуемое финансирование, а не только пресс-релизы".

Он указывает, что главной проблемой при этом является финансирование, поскольку о расходах на оборону в размере 5% ВВП, как было обещано Дональду Трампу, нет "ни строчки, ни намёка, даже намёка на первоначальный взнос".

"Если бы деньги действительно начали поступать, мы могли бы начать восстановление долгосрочной устойчивости — войск, техники, боеприпасов, логистики, — необходимой Великобритании для руководства любыми европейскими миротворческими силами на Украине", - указывает он.

При этом он подчеркивает: если мирный план наконец-то будет реализован, но окажется "не более чем искусной попыткой выдать капитуляцию... за проявление государственной мудрости", то это создало бы предпосылки для миротворческой миссии, которая обречена на неудачу.

Миротворцы в Украине

Как сообщалось ранее, Европа разработала план развертывания миротворцев в Украине. Согласно ему планируется развернуть сразу две группы сухопутных сил. Одна для обучения и поддержки украинской армии, а вторая, отдельная - "гарантирующая" сила, призванная отпугнуть возможное будущее вторжение РФ.

В то же время в первоначальной версии "мирного плана" США предполагалось, что Украина должна отказаться от размещения миротворческих сил на своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: