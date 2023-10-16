Между Россией и Латвией теперь действуют лишь два пограничных перехода – с российской стороны пропускными пунктами являются "Терехово" и "Гребнево".

Сегодня, 16 октября 2023 года, вступило в силу решение Латвии о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Россией.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, речь идет о пунктах пропуска "Виентули" и " Педедзе". На этих пограничных переходах установлены бетонные заграждения, сообщает "Радио Свобода".

По словам министра, в последние дни российские пограничники работали крайне медленно, что, по его мнению, подтверждает, что если бы переход "Виентули" продолжил работу, с латвийской стороны границы быстро собралась бы большая очередь.

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Между Россией и Латвией теперь действуют лишь два пограничных перехода – с российской стороны пропускными пунктами являются "Терехово" и "Гребнево".

Пересечение украинцами границы с РФ

С 16 октября въезд украинских граждан на территорию России из третьих государств будет разрешен только в воздушном пункте пропуска через российскую государственную границу "Шереметьево" (Москва).

Из России граждан Украины теоретически должны выпускать без ограничений. Единственный пункт перехода для них на российско-украинской границе – "Колотиловка-Покровка". С украинской стороны перейти в РФ через него невозможно.

Латвия и пункты пропуска на границе с РФ

13 октября 2023 г. Латвия заблокировала почти все пункты пропуска в РФ. Как сообщила латвийская сторона, такой шаг был осуществлен в ответ на введенные Российской Федерацией ограничения для граждан Украины относительно въезда на ее территорию с территории третьих государств.

Латвийские пункты пропуска "Виентули" и "Педедзе" не имеют надлежащей инфраструктуры, чтобы справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока.

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