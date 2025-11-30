Актриса поделилась радостной новостью в сети.

Американская актриса Ванесса Хадженс, которая известна по роли Габриэллы Монтес в подростковой комедии "Школьный мюзикл" и ленте "Плохие парни", стала мамой во второй раз.

Радостной новостью 36-летняя звезда поделилась в своем Instagram.

"Я это сделала. Родился еще один ребенок! Это такой тяжелый труд. Большое привет всем мамам. Это просто невероятно, что может делать наше тело", - написала актриса и показала себя в роддоме.

Видео дня

К слову, как назвала Ванесса новорожденного ребенка - пока неизвестно.

Что известно о Ванессе Хадженс

Ванесса начинала актерскую карьеру еще в детстве с театра и телевизионной рекламы. В 2003 дебютировала в фильме "Тринадцать", а уже через год сыграла главную роль в фильме "Предвестники бури". Но наибольшую популярность ей принесла работа в сериале "Школьный мюзикл".

Что касается личной жизни Хадженс, то актриса два года в браке с бывшим профессиональным бейсболистом Коулом Такером. В прошлом году у них родился первенец.

Напомним, недавно украинский продюсер Евгений Рыбчинский рассказал о пополнении в семье.

Вас также могут заинтересовать новости: