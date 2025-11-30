Оккупанты служили в составе 228-го штурмового полка 90-й танковой дивизии РФ.

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты во время поисково-ударных действий ликвидировали более полусотни российских захватчиков и 19 взяли в плен.

"В операционной полосе ответственности 20 армейского корпуса силами 37 отдельной бригады морской пехоты 30 корпуса морской пехоты проведены поисково-ударные действия. В результате морпехи ликвидировали 53 оккупантов и еще 19 взяты в плен", - говорится в сообщении бригады.

"Это еще одно напоминание всем, кто приходит на нашу землю с оружием: каждый шаг оккупанта здесь обернется для него неизбежной ответственностью", - отмечают в бригаде.

Также обнародовано видео с места непосредственного взятия в плен. На нем можно увидеть оккупантов с закрытыми лицами и связанными руками. В бригаде объясняют, что эти меры были применены исключительно в целях безопасности для воинов ВСУ во время транспортировки россиян, и не имеют цели унижения противника.

Все 19 оккупантов служили в составе 228-го штурмового полка 90-й танковой дивизии РФ - на видео они все называют это подразделение оккупационной армии, а также проговаривают свои имена и фамилии.

По данным "Милитарного", украинские морпехи взяли в плен оккупантов во время успешной зачистки Ивановки Межевской громады Синельниковского района и южных окраин указанного населенного пункта. Ликвидированы ячейки противника, которые оставались на этом участке фронта.

Пленные россияне - новости

Напомним, недавно гражданин США по имени Брюс, служащий в рядах ВСУ штурмовиком, вместе с побратимами взял в плен оккупантов. Военные показали видео, как он вместе с собратьями из 63 отдельной механизированной бригады "Стальные львы" зачищает территорию в Серебрянском лесу.

В частности, группа штурмовиков ВСУ взяла в плен четырех россиян. На видео слышно, как американец хорошо владеет украинским языком и видно, как иностранец проявляет человечность по отношению к захватчикам.

