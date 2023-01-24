Министр обороны заявила, что страна должна быть готова к возможной агрессии.

Латвия опасается, что в ближайшие пять лет Россия может нарастить свой военный потенциал.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце в интервью Delfi. По ее словам, сейчас прямой военной угрозы у границ нет, однако ситуация может измениться. Военные считают, что на наращивание военного потенциала России может понадобиться пять лет.

"Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии", - сказала Мурниеце.

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Согласно планам, бюджет оборонной промышленности страны в этом году составит 2,25% ВВП, или 986,83 миллиона евро, и к 2025 году возрастет до 2,5% ВВП. Министр отметила "украинский урок", который показал важность безопасных поставок.

Также Мурниеце заявила, что страны Запада должны оказать Украине всю необходимую помощь. По ее словам, Латвия уже предоставила стране помощь в размере около 370 миллионов евро.

Позиция Латвии в войне

Как известно, страна с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину.

В августе Латвия подарила украинской армии четыре вертолета. Также Сейм Латвии признал РФ государством, поддерживающим терроризм.

Недавно Инара Мурниеце посетила Украину и встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым.

Позже стало известно о новом пакете помощи, в который вошли зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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