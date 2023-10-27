В Латвии закон может вступить в силу в ноябре 2023 года.

Сейм Латвии в первом чтении принял законопроект, позволяющий властям страны конфисковывать машины с российскими номерами и передавать их Украине.

Как сообщает Delfi, в первом чтении были утверждены поправки к Закону "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств.

Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

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Отмечается, что после переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в Латвии будет разрешено, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. При этом такой автомобиль сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

"В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, что окажет поддержку Украине в борьбе с государством-агрессором", - говорится в сообщении.

Министерство юстиции Латвии отмечает, что, учитывая полномасштабное нападения России на Украину и угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.

Кроме того, транспортные средства в России зачастую не соответствуют требованиям технических требований ЕС, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Планируется, что закон вступит в силу 15 ноября 2023 года.

Запрет на въезд авто с российскими номерами - что известно

В сентябре 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Тогда сообщалось, что въезд на таких автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт.

С 3 октября Норвегия ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Эти ограничения коснутся легковых авто вместимостью до девяти пассажирских мест.

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