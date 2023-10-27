Сейм Латвии в первом чтении принял законопроект, позволяющий властям страны конфисковывать машины с российскими номерами и передавать их Украине.
Как сообщает Delfi, в первом чтении были утверждены поправки к Закону "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств.
Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
Отмечается, что после переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в Латвии будет разрешено, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. При этом такой автомобиль сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.
"В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, что окажет поддержку Украине в борьбе с государством-агрессором", - говорится в сообщении.
Министерство юстиции Латвии отмечает, что, учитывая полномасштабное нападения России на Украину и угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.
Кроме того, транспортные средства в России зачастую не соответствуют требованиям технических требований ЕС, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.
Планируется, что закон вступит в силу 15 ноября 2023 года.
Запрет на въезд авто с российскими номерами - что известно
В сентябре 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Тогда сообщалось, что въезд на таких автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт.
С 3 октября Норвегия ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Эти ограничения коснутся легковых авто вместимостью до девяти пассажирских мест.