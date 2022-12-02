У телеканала уже два предупреждения от латвийского регулятора.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил забрать у российского телеканала "Дождь" вещание и вернуть россиян домой.

"Я считаю, что "Дождь" должен выехать на работу в Россию, а разрешения на проживание надо аннулировать", - написал министр в Twitter.

В комментариях Пабрикс уточнил, что "процесс уже пошел".

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Новый скандал с телеканалом "Дождь"

2 декабря в эфире телеканала ведущий новостей заявил, что команда продолжит рассказывать о путинской мобилизации, заявив, что надеется, что таким образом "многим мобилизованным мы помогли, в том числе, обеспечением и элементарными удобствами на фронте".

Латвийский регулятор оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро, предупредив, что после третьего нарушения у СМИ отберут лицензию.

Впоследствии "Дождь" заявил, что зрители якобы не так поняли слова ведущего. Самого же ведущего уже успели уволить.

Сотрудники "Дождя" называют себя либеральным медиа. Россияне бежали из России в Латвию и продолжают вещать для своих граждан.

Ранее "Дождь" выложил карту Украины без Крыма.

Преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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