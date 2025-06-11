Закарпатская - единственная область в Украине, где нет комендантского часа.

Закарпатье - едва ли не единственный тихий регион Украины, где не слышно взрывов, нет частых и длительных воздушных тревог. Это единственная область, где не введен комендантский час, поэтому люди здесь могут развлекаться в клубах до утра. С местными жителями и переселенцами, которые сбежали сюда от войны, пообщались журналисты The New York Times.

"Здесь мы не слышим звуков взрывов, у нас нет ракет, нет частых воздушных тревог. Мы не имеем такого опыта войны", - поделился 20-летний студент Александр Поп.

Если Киев за последний месяц во время рекордных атак российских беспилотников и ракет провел в воздушных тревогах почти 130 часов, то на Закарпатье тревога длилась лишь одну десятую этого времени, говорится в публикации. За более чем три года войны здесь лишь несколько беспилотников и ракет ударили по отдаленному горному региону.

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Отмечается, что частично это может быть обусловлено географическим положением, ведь регион граничит с четырьмя странами НАТО - Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией, что повышает риск того, что любой российский удар может перерасти в более широкую войну. Кроме того, в этой области немного военных объектов.

Война обычно здесь проявляется лишь опосредованно - в процессиях захоронений военных, в мемориалах погибшим, появляющихся на площадях.

Относительная безопасность сделала регион привлекательным для мирных жителей, которые бегут от войны. NYT пишет, что сюда переселились более 145 тысяч жителей. В основном они остановились в Мукачево и Ужгороде, который расположен на границе со Словакией.

"Это был немного шок... Нет, не шок, а облегчение, что где-то люди живут спокойно. Где-то люди живут нормально. Лично для меня это как оазис в Украине", - рассказала о своем приезде в Мукачево Татьяна Бессонова, которая год назад сбежала из Покровска.

Только на Закарпатье, пишет издание, гуляки еще могут танцевать в ночных клубах до утра, и это невозможно представить в Киеве, где развлекательные заведения закрываются уже в 23:00 - за час до начала комендантского часа.

"Жизнь продолжается", - сказала официантка ночного клуба в Мукачево 19-летняя Дарья Подде и показала журналистам видео, снятое месяц назад в ночном клубе: на нем в 5:40 утра молодые люди танцуют под музыку, мигают огни.

33-летняя Дарья Маркович, которая приехала в Мукачево в марте 2022 года из осажденного тогда Мариуполя, рассказала, как это чувство нормальности ошеломило ее:

"Ты переживаешь ад, а потом попадаешь в город, где его не существует, где люди пьют кофе, девушки красят губы и укладывают волосы. Я просто хотела схватить всех и сказать: "Бегите отсюда. Просто бегите. Потому что ад существует - и он недалеко отсюда".

Обстрелы украинских мирных городов: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 11 июня Россия прицельно ударила по домам в Харькове. Вследствие вражеских ударов погибло два человека. Количество раненых уже достигло 54 человек. Мэр Игорь Терехов уточнил, что с 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17 "шахедами" по двум районам - Слободскому и Основянскому. По его словам, есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт.

Накануне была массированная атака на Киев, которая унесла жизнь женщины в Оболонском районе. 72-летнюю жительницу частного сектора нашли возле ее разрушенного дома. От этой дроновой атаки РФ пострадали также 4 человека, в том числе работник полиции. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города.

Несколько дней назад Россия ударила по Луцку, Киеву и Тернополю. Столица понесла большие разрушения, пострадали более двух десятков человек. В Луцке есть разрушения, ранены гражданские, два человека погибли. А в Тернополе было попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Часть города осталась без электроэнергии.

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