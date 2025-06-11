Ежедневно в Украине растет количество людей с ампутациями: почему поддержка фонда 'Фундация Течение' является критически необходимой

Полномасштабная война России против Украины привела к беспрецедентному количеству травм и ампутаций среди военных и гражданских. По данным Министерства социальной политики, в 2024 году более 20 тысяч украинцев нуждались в протезировании. Государство значительно увеличило финансирование на эту сферу: на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации было выделено более 4,5 миллиарда гривен - почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Однако объемы потребностей растут с каждым днем. И здесь на помощь государству приходят волонтеры и благотворительные организации, которые закрывают критически важные вопросы, когда речь идет о современном бионическом протезировании и реабилитации. Одним из ярких примеров такой поддержки является деятельность ОО "Фонд Течение", соучредителем которой является меценат Олег Крот.

История военнослужащего Александра Диордиева - одно из подтверждений важности этой помощи.

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В 2023 году, во время боевых действий, вблизи Александра взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва он потерял руку, получил тяжелые ранения внутренних органов и ноги. Четыре месяца Александр провел в инвалидной коляске, а лечение и реабилитация продолжаются до сих пор - уже более года.

Благодаря поддержке ОО "Фонд Течение" военный получил современный бионический протез руки Esper Hand - один из самых продвинутых в Украине.

"По сравнению с теми протезами, которые производятся сегодня в Украине, этот протез очень продвинутый, имеет значительно больший функционал. Первый механический протез, который давало государство, я просто положил на полку и не пользуюсь", - рассказывает Александр.

Путь к протезированию был непростым. Сначала Александр обратился в фонд "Коло", но из-за очереди и других обстоятельств финансирование получил именно благодаря ОО "Фундация Течение", о чем узнал уже после установки протеза в центре Esper Протезхаб в Киеве.

"Я до последнего даже не знал, что именно мой протез профинансировала "Течение", потому что я был уверен, что это другой фонд профинансировал", - объясняет военный.

Адаптация к бионическому протезу проходила быстро. После короткого обучения в центре Esper, Александр продолжил тренировки за рубежом во время реабилитации.

"Я им постоянно не пользуюсь, потому что нет необходимости. Еще продолжаются операции, пока лежишь, нет смысла надевать протез. Но тот опыт использования, который у меня есть - исключительно положительный", - уточняет он.

В будущем Александр планирует вернуться к профессиональной деятельности - работать экономистом и руководителем информационного агентства "Морские бизнес-новости

Украины", если не останется в армии. Он также призывает побратимов не бояться протезирования:

"Я думаю, что если человек уже получил ампутацию, то протезом его не испугаешь. Все, кто получил такие ранения, очень ждут протезирования".

История Александра - далеко не единичная. ОО "Фонд Течение", соучредителем которой является Олег Крот, системно помогает украинским защитникам получать современные бионические протезы, оплачивать реабилитацию и адаптацию после травм. Это постоянная деятельность, которая спасает жизни, возвращает бойцам функциональность и веру в будущее.

Кроме помощи в сфере протезирования, ОО "Фонд Течение" под руководством соучредителя Олега Крота реализует и другие масштабные инициативы. Совместно с партнерами организация поставляет на фронт отработанные регуловецкие сетки в рамках проекта "Паутина", которые защищают украинских бойцов от вражеских беспилотников. Также Олег Крот активно поддерживает детские медицинские учреждения по всей Украине, обеспечивая их необходимым современным оборудованием, и занимается Центром коррекции и инклюзии "ЕВА", помогая детям с особыми образовательными потребностями.