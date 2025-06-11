Россия, возможно, и могла бы производить и запускать по Украине до 1000 "шахедов" в сутки, но все зависит от экономических возможностей Кремля. Такое мнение в эфире Radio NV высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Цены на нефть падают. Производство "шахедов" - это не бесплатная вещь, это все равно большие деньги. Если производить тысячу дронов в день - это будут миллиарды долларов. Могут ли они себе позволить миллиарды долларов тратить на "шахэды"? Сейчас - да, завтра - нет. Ведь цены на нефть будут падать, российская экономика будет сокращаться", - пояснил Самусь.
Он добавил, что Украина должна создавать такую ситуацию, когда даже массовое использование Россией "шахедов" будет нивелировано использованием многослойной системы ПВО.
"Если честно, пока не видно активности Воздушных сил в этом смысле. Я не знаю, с чем это связано. Но время идет, нам нужна и легкомоторная авиация, и массовые государственные заказы на дроны-перехватчики", - подчеркнул Самусь.
"Шахеды": важные новости
Ранее The Economist писал, что Россия готовится запускать более 1000 "шахедов" по Украине одновременно. Отмечалось, что это будет возможно, если Москва выйдет на производство 500 таких БПЛА в сутки. В издании отметили, что всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников.
Между тем глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Москва сейчас производит до 2000 "шахедов" в месяц. И сейчас Кремль планирует нарастить производство до 5000 БПЛА. В то же время Буданов сообщил, что технология по производству "Шахедов" сейчас появилась и в КНДР. Он предположил, что Северная Корея может также передавать эти БПЛА России.