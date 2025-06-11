Стало известно, кто будет продюсировать пластинку музыкантов.

Легендарная британская группа The Rolling Stones работает над созданием нового альбома. Об этом пишет издание Independent.

Отмечается, что Мик Джаггер, Кит Ричардс, Ронни Вуд, а также барабанщик Стив Джордан уже проводят много времени на студии, чтобы порадовать своих поклонников новым музыкальным материалом.

Как именно будет называться альбом и когда выйдет - пока неизвестно. Последняя же пластинка группы "Hackney Diamonds" вышла в 2023 году. Известно, что она была спродюсирована Эндрю Уоттом, который сотрудничал с Элтоном Джоном, Оззи Осборном и Леди Гагой. Сейчас продюсер так же участвует в создании альбома.

Видео дня

Что известно о группе The Rolling Stones

Группа была создана в 1962 году в Лондоне и пела в стиле блюз и рок-н-ролл. The Rolling Stones завоевали популярность в Соединенных Штатах Америки, а затем и во всем мире.

Музыканты выпустили 22 студийных альбома и получили немало престижных наград. В частности, группа заняла 4 место в рейтинге лучших музыкальных исполнителей и была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, ранее Леди Гага установила рекорд грандиозным шоу в Бразилии.

Вас также могут заинтересовать новости: