Легендарная британская группа The Rolling Stones работает над созданием нового альбома. Об этом пишет издание Independent.
Отмечается, что Мик Джаггер, Кит Ричардс, Ронни Вуд, а также барабанщик Стив Джордан уже проводят много времени на студии, чтобы порадовать своих поклонников новым музыкальным материалом.
Как именно будет называться альбом и когда выйдет - пока неизвестно. Последняя же пластинка группы "Hackney Diamonds" вышла в 2023 году. Известно, что она была спродюсирована Эндрю Уоттом, который сотрудничал с Элтоном Джоном, Оззи Осборном и Леди Гагой. Сейчас продюсер так же участвует в создании альбома.
Что известно о группе The Rolling Stones
Группа была создана в 1962 году в Лондоне и пела в стиле блюз и рок-н-ролл. The Rolling Stones завоевали популярность в Соединенных Штатах Америки, а затем и во всем мире.
Музыканты выпустили 22 студийных альбома и получили немало престижных наград. В частности, группа заняла 4 место в рейтинге лучших музыкальных исполнителей и была включена в Зал славы рок-н-ролла.
Напомним, ранее Леди Гага установила рекорд грандиозным шоу в Бразилии.