В ОП рассказали, изменил ли Трамп отношение к Путину после массированных ударов по Украине

Советник руководителя ОП заявил, что Вашингтону необходимо доказать, что Путин пытается унизить Трампа.

Несмотря на массированные удары России по Украине, которые враг наносит все чаще в последние дни, президент США Дональд Трамп не изменил свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина".

По его словам, чтобы убедить США в том, что Путин действительно не хочет завершать войну в Украине, нужны другие аргументы.

"Давайте здесь будем откровенными. Нет, не влияют (массированные удары по Украине). Здесь нужны другие аргументы. Аргументы, которые касаются личной репутации (Трампа - УНИАН)", - сказал Подоляк.

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Советник руководителя ОП считает, что Вашингтону необходимо доказать, что Путин пытается унизить Трампа своими действиями, а также разрушает связи США с Европой. Также он подчеркнул, что президент США не до конца понимает то, что глава Кремля провоцирует конфликты в мире, включая Индо-Тихоокеанский регион и Африку.

"Сейчас они переформатируют, кстати, "Вагнер" в африканский корпус. Активно хотят влиять на ряд стран в Африке, Латинской Америке и так далее. Вот эти прагматические инструменты, а это все будет отображаться на доходах США, это будет отображаться на долговых обязательствах Соединенных Штатов, на формировании госдолга так называемого и так далее", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что к Трампу нужен рациональный подход. Он заявил, что необходимо оценивать правильно, с кем и о чем говоришь.

У Трампа "наивное" восприятие Украины и Путина

Ранее экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп, который обещал положить конец российско-украинской войне за 24 часа, вряд ли имеет план достижения реального мира. Он считает, что у американского лидера "наивное" и "поверхностное" восприятие Украины и российского диктатора Владимира Путина.

Бреннан отметил, что украинская армия шаг за шагом превосходит практически любую другую армию на земном шаре. Он подчеркнул, что Силы обороны получили огромный опыт на поле боя.

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