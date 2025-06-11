Вероятно, президент США понятия не имеет, что делать дальше.

Интенсивность боевых действий между Россией и Украиной только растет, и не похоже, чтобы Дональд Трамп, который обещал положить конец войне за 24 часа, имел план достижения реального мира. Такое мнение в интервью Sky News высказал бывший директор ЦРУ (в 2013-2017 гг.) Джон Бреннан.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает, что он будет делать", - ответил Бреннан на вопрос о том, как дальше будет действовать президент США, чтобы положить конец войне в Украине.

Бывший руководитель ЦРУ считает, что у Трампа "наивное" и "поверхностное" восприятие Украины и Владимира Путина.

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Как отмечает Sky News, сам Бреннан имеет достаточно хорошее понимание реалий российско-украинской войны, ведь именно при его каденции ЦРУ начала помогать Украине создавать собственную современную разведку. По его словам, в 2014 году, когда он впервые посетил Украину, украинская армия "все еще была пропитана российскими агентами", но сейчас все совсем иначе.

"Шаг за шагом, [она] превосходит практически любую другую армию на земном шаре, я бы сказал, включая Соединенные Штаты, учитывая огромный опыт, который они получили на поле боя", - отметил экс-директор ЦРУ.

Война в Украине и Дональд Трамп

Как писал УНИАН, президент США на публику критикует и Зеленского, и Путина, но на самом деле враждебность имеет только к украинскому лидеру. В частности, комментируя операцию "Паутина", Трамп заявил, что украинцы дали россиянам повод усилить бомбардировки.

При этом президент США уклоняется от введения каких-либо новых санкций против России и давит на конгрессменов, чтобы они не вводили санкции на уровне Конгресса.

Обозреватели прогнозируют, что Трамп постепенно дистанцируется от российско-украинской войны и отменит военную помощь Украине, но оставит помощь разведывательными данными.

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