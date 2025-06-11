Тендеры управляющих компаний могут быть схемой легализации искусственного монополизма.

Деньги, которые киевляне платят за содержание дома управляющим компаниям иногда направляются фирмам-фигурантам уголовных производств. Об этом говорится в статье УНИАН "Двойная квартплата: что входит в новые киевские тарифы, и можно ли их обжаловать".

Отмечается, что по результатам одного из тендеров, управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района подписала договор на проведение капитального ремонта инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения в одном из домов на Проспекте Свободы за 1,46 миллиона гривень с неким ООО "Силарк".

Эта же фирма выиграла и тендер на капитальный ремонт другого дома на улице Кирилловской. И в том, и другом случае конкурентов у "Силарк" не оказалось.

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ООО "Силарк" имеет давнюю тендерную историю и является фигурантом уголовных производств о хищении бюджетных средств.

"В частности, правоохранители подозревают, что победитель тендера, будучи в сговоре с рядом других юридических лиц и КП "Киевтеплоэнерго", завысил стоимость выполненных работ. По данным сервиса Yourcontrol, компания фигурирует в добром десятке уголовных производств, точка в которых, правда, не поставлена", - отмечается в статье.

В Печерском районе еще одному фигуранту уголовных производств - компании "Юнит-л" доверили ремонтировать лифты за почти 4,8 миллиона гривень. По данным следствия, лифтовая компания вместе с конкурентами завышала цены на свои услуги. Так, за реконструкцию лифтов в двух подъездах компания попросила 731 тысячу гривень, тогда как рыночная стоимость работ составляла чуть выше 500 тысяч.

"Во всех указанных тендерах участвовал лишь один участник. Почему руководители управляющих компаний соглашаются отдавать деньги киевлян сомнительным фирмам (или, может, у них нет выбора, и мы наблюдаем лишь схему легализации искусственных монополистов)? Это вопрос, на который должны дать ответ правоохранительные органы", - отмечается в материале.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Весной текущего года в столице повысили квартплату в многоквартирных домах, которые остались под управлением бывших ЖЭКов. Тариф увеличился до 12-14 гривень за квадратный метр. После этого начали меняться ценники и в некоторых других домах.

По данным Госкомстата, за период с мая 2024 года по май 2025 года стоимость коммунальных услуг выросла в среднем на 20%.

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