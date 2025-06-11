Проблемой является не столько реальный возраст заведений, сколько способность подтвердить этот возраст.

Книга рекордов Гиннесса называет мадридский ресторан Sobrino de Botín старейшим заведением общественного питания в мире. Однако у него есть конкурент, который утверждает, что на самом деле именно он является старейшим из ныне работающих ресторанов на планете, пишет Independent.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín непрерывно работает с 1725 года - уже ровно три века. Конечно, это привлекает толпы посетителей, которые стремятся попробовать блюда кастильской кухни с ноткой истории.

Но на окраине Мадрида, вдали от сувенирных лавок и туристических мест, расположена сельская таверна Casa Pedro, владельцы которой называют свое заведение старее своего конкурента из центра города.

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"Это действительно раздражает, когда говоришь: "Да, мы существуем с 1702 года", но... ты не можешь этого доказать. Если посмотреть на логотип ресторана, там написано "Casa Pedro, с 1702 года", поэтому мы сказали: "Черт возьми, давайте попробуем это доказать", - рассказала Ирен Гиньялес, которая является владелицей ресторана уже в восьмом поколении.

Женщина наняла историка и сейчас нашла документы, подтверждающие, что по крайней мере в 1750 году ресторан уже работал. Однако, очевидно, что этого недостаточно, чтобы официально обойти Sobrino de Botín.

Как пишет Independent, на самом деле оба заведения имеют много общего. Во-первых, оба являются семейным наследственным бизнесом. Во-вторых, оба предлагают классические кастильские блюда, такие как тушеный рубец и жареный поросенок. Они отделаны классической испанской плиткой, имеют потолки с открытыми деревянными балками и подземные винные погреба. В-третьих, оба имеют богатую и интересную историю.

Так, Sobrino de Botín имеет целый список "литературных покровителей", среди которых были, например, Трумен Капоте, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Грэм Грин. В своей книге "И восходит солнце" Эрнест Хемингуэй назвал его "одним из лучших ресторанов в мире".

Зато Casa Pedro может похвастаться симпатиями испанской королевской семьи. Так, на стенах здесь можно увидеть много фотографий разных лет, на которых предыдущий испанский король Хуан Карлос I обедает в одной комнат ресторана. Его сын, нынешний испанский монарх, король Филипп VI также обедает там, хотя и менее приметно, чем его отец.

Вместе с тем, два ресторана существуют в несколько разных мирах. Casa Pedro когда-то возник, как остановка на единственной дороге, ведущей из Мадрида в направлении Франции. И хотя со временем Мадрид разросся так, что поглотил эту местность, все равно это лишь окраины города. Сегодня клиентура заведения - это преимущественно местные постоянные посетители, для которых исторический статус заведения не имеет особого значения.

С другой стороны, Sobrino de Botín находится в шаге от знаменитой мадридской площади Пласа Майор, где всегда полно туристов. Владелец заведения Антонио Гонсалес признал, что попадание в Книгу рекордов Гиннесса в 1987 году помогло бизнесу, но и без того это всегда было достаточно популярное заведение.

Пресс-секретарь Книги рекордов Гиннесса Кайли Хелловей отмечает, что официальный статус старейшего заведения предоставляется только на основании "существенных доказательств и документации работы ресторана в течение многих лет". Этот критерий означает, что даже рестораны, которые работают дольше Botín, но не имеют документальных доказательств, не могут быть признаны рекордсменами.

Это касается не только Casa Pedro, но и многих других заведений, которые работают несколько веков, таких как парижский Le Procope, якобы основанный в 1686 году, пекинский Bianyifang, основанный в 1416 году, или таверна White Horse Tavern в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США, основанная в 1673 году.

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