Там объяснили, что в эфире телеканала недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в их позиции.

Российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева после его высказывания о помощи с оснащением российским мобилизованным.

Глава информационной службы "Дождя" Екатерина Котрикадзе в эфире сообщила, что телеканал выступает против войны в Украине и считает преступной мобилизацию в России.

"В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне", — подчеркнула Котрикадзе.

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Телеканал "Дождь": что известно о скандале

Как ранее сообщал УНИАН, Коростелев в эфире телеканала заявил, что "Дождь" помогал мобилизованным россиянам.

Это заявление, воспринятое как признание в том, что канал поддерживает участников кровавой войны против Украины, вызвало волну возмущения в социальных сетях. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко уже принёс извинения.

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