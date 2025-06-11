Креветки являются популярным морепродуктом среди людей.

Креветки являются универсальным ингредиентом, который используют во многих кухнях мира, поэтому важно знать, как их правильно готовить, чтобы получить от них максимальный вкус. Поэтому специалисты Fine Food Specialist посоветовали, как сделать креветки изюминкой любого обеда или ужина, передает Mirror.

По словам экспертов, креветки на вкус лучше, когда их запекают, а не готовят на гриле, а также добавляют немного чесночного масла.

"Запекание придает креветкам насыщенный карамелизированный вкус. Смажьте креветки чесночным маслом, выложите в один слой в форму для запекания и запекайте при температуре 200 градусов по Цельсию в течение 8-10 минут. Этот способ отлично подходит для праздничных тарелок или закусок к пасте с морепродуктами", - советуют в Fine Food Specialist.

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Специалисты добавили, что большинство креветок готовятся около от трех до пяти минут. Хитрость в том, что вы узнаете, что они будут готовы к употреблению, когда они станут розовыми и будут иметь слегка скрученный вид. Однако если они свернулись в форме буквы "О", то это означает, что они пережарены.

Такие креветки можно добавлять в различные блюда, от салатов до пасты и карри.

Другие советы по приготовлению блюд

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