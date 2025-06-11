Соглашение должно быть окончательно утверждено Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Президент Дональд Трамп заявил об успешных торговых переговорах между США и Китаем и достижении договоренности между странами, сообщает Reuters.

В социальной сети Truth Social он написал, что пошлина на импортируемые в США китайские товары составит 55%, а пошлина на американские товары, ввозимые в Китай - 10%. "Отношения замечательные", - отметил американский лидер.

Договоренности предусматривают, что Пекин будет поставлять в США редкоземельные минералы, а США позволят китайским студентам учиться в своих колледжах и университетах.

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Как сообщил Reuters неназванный представитель Белого дома, соглашение позволяет США взимать 55% пошлины на импортируемые китайские товары. Он уточнил, что базовый взаимный тариф составит 10%. Пошлина в 20% будет взиматься за торговлю фентанилом. По словам чиновника, Китай будет взимать 10% пошлину на американский импорт.

В то же время Трамп заявил, что соглашение подлежит окончательному утверждению им и лидером Китая Си Цзиньпином.

"Любые необходимые редкоземельные элементы будут поставляться Китаем заранее. Так же, мы предоставим Китаю то, что было согласовано, включая возможность для китайских студентов учиться в наших колледжах и университетах (что всегда было хорошо для меня!)", - сказал Трамп.

Торговая война США и Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая самые большие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. Китай, в ответ, ввел пошлины против американской продукции и ограничил импорт американских кинолент.

В конце апреля 2025 года американский лидер заявил, что хочет снизить по шлины на китайские товары, однако инициировать соответствующие переговоры должен официальный Пекин. 12 мая Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении тарифов на 90 дней: США снизили пошлины со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%. В то же время, вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в нарушении "тарифного перемирия".

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