Подарок Трампу на день рождения: в США запланировали новые массовые протесты, - Axios

По словам организаторов, в протестах 14 июня могут принять участие миллионы людей.

В США запланированы новые массовые протесты по всей стране против президента Дональда Трампа. Эти митинги должны состояться 14 июня, прямо в день рождения американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что организаторы протестов ожидают, что это будет самый большой однодневный митинг против Трампа с начала его второй администрации. По данным The Hill, в этот же день сам президент США планирует провести масштабный военный парад.

В разговоре с журналистами организаторы акции протеста рассказали, что их митинги станет противопоставлением военному параду Трампа. Над организацией протестов работают более 100 продемократических правозащитных групп. Их представители поделились, что они хотят отбросить авторитаризм и желание Тампа доминировать в медиапространстве США.

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"Зрелище, призванное выглядеть как сила. Но настоящая сила не ставится в Вашингтоне. Она поднимается везде", - говорится в совместном заявлении организаторов.

Организаторы ожидают, что в их акции протеста примут участие миллионы людей со всех штатов, а также с Пуэрто-Рико. Более того, они хотят провести митинги в Колумбии, Малави, Италии, Португалии, Германии и Великобритании.

Представительница одной из партнерских групп Лиа Гринберг в разговоре с журналистами заверила, что проведение протестов в Вашингтоне не запланирована. Она подчеркнула, что организаторы хотят создать контраст военному параду Трампа, а не конфликт с властями.

Протесты в США - важные новости

Напомним, что в нескольких городах США продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Митинги в Лос-Анджелесе переросли в столкновения с правоохранителями.

Несколько дней назад Трамп ввел в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии. Уже задержаны более четырех десятков человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом угрожал подать в суд на Трампа из-за его решения развернуть в Лос-Анджелесе Нацгвардию. Он считает, что президент США специально разжег огонь между протестующими и правоохранителями.

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