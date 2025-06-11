Цены на продукты в Украине стремительно дорожают. Не стала исключением и рыба, в частности, такие популярные виды, как скумбрия и сельдь.
По данным портала Минфин, один килограмм свежемороженой скумбрии по состоянию на 11 июня в среднем стоит 224,05 гривни. При этом средняя цена на эту рыбу в мае составляла 197,18 гривни за килограмм.
Кроме того, индекс потребительских цен на скумбрию в июне 2025 года составил 109,25%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 9,25%.
Выросла в цене и слабосоленая сельдь. Так, за килограмм рыбы придется заплатить 212,70 гривни, а мае цена на сельдь была на уровне 199,12 гривни.
При этом отмечается, что индекс потребительских цен на сельдь составил 106,82%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 6,82%.
Цены на рыбу в супермаркетах Украины
Так, в Сильпо слабосоленую сельдь можно купить по 164 гривни за килограмм, а свежемороженую скумбрию – по 139 грн/кг.
В Megamarket сельдь отдают в среднем по 245,10 грн/кг, а скумбрию – 209,10 грн/кг.
В Novus сельдь средняя цена на сельдь составила 214 гривень за килограмм, а на скумбрию – 239 грн/кг.
Рыба в Украине - последние новости
Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный рассказал, что речная рыба на базарах городов и полках супермаркетов преимущественно украинского происхождения.
При этом он указал, что рыбы на данный момент не так много, как было до полномасштабного вторжения России, что сказывается на цене.