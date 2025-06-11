Отмеачется, что в среднем цены на отдельные виды рыбы выросли болеем чем на 9%.

Цены на продукты в Украине стремительно дорожают. Не стала исключением и рыба, в частности, такие популярные виды, как скумбрия и сельдь.

По данным портала Минфин, один килограмм свежемороженой скумбрии по состоянию на 11 июня в среднем стоит 224,05 гривни. При этом средняя цена на эту рыбу в мае составляла 197,18 гривни за килограмм.

Кроме того, индекс потребительских цен на скумбрию в июне 2025 года составил 109,25%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 9,25%.

Видео дня

Выросла в цене и слабосоленая сельдь. Так, за килограмм рыбы придется заплатить 212,70 гривни, а мае цена на сельдь была на уровне 199,12 гривни.

При этом отмечается, что индекс потребительских цен на сельдь составил 106,82%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 6,82%.

Цены на рыбу в супермаркетах Украины

Так, в Сильпо слабосоленую сельдь можно купить по 164 гривни за килограмм, а свежемороженую скумбрию – по 139 грн/кг.

В Megamarket сельдь отдают в среднем по 245,10 грн/кг, а скумбрию – 209,10 грн/кг.

В Novus сельдь средняя цена на сельдь составила 214 гривень за килограмм, а на скумбрию – 239 грн/кг.

Рыба в Украине - последние новости

Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный рассказал, что речная рыба на базарах городов и полках супермаркетов преимущественно украинского происхождения.

При этом он указал, что рыбы на данный момент не так много, как было до полномасштабного вторжения России, что сказывается на цене.

Вас также могут заинтересовать новости: