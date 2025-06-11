Президент США также упомянул прогресс в беспилотниках.

Последняя беседа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным была хорошей, но из нее пока ничего не вышло, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, американский лидер вновь упомянул о том, что в полномасштабной войне, начатой Россией, еженедельно умирает более 5 тысяч солдат по обе стороны.

В подкасте Pod Force One на Youtube он старался обходить вопросы о разговоре с Путиным и о войне в Украине, не называя новых деталей.

"Он [Путин] говорил о том, что он хотел, и говорил о том, чего он не хотел, у нас было хорошая беседа. Но из нее пока ничего не вышло", - отметил Трамп. По его словам, как только они доходят до определенного прогресса в переговорах, начинаются "ненужные взрывы", которых не должно было быть и процесс начинается сначала.

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Кроме того, президент США подчеркнул, что то, что происходит в Украине — это война дронов. И беспилотники угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Их используют обе стороны [Украина и Россия], на таком уровне, о котором никто никогда не думал. Да, это пугает. на самом деле. Это не хорошо. Кто бы мог подумать, что дрон оказался таким мощным оружием, но он заменяет много другого оружия, даже самолеты заменяются", - отметил Трамп.

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Ранее УНИАН сообщал, изменил ли Трамп отношение к Путину после массированных ударов по Украине. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, ситуация никак не меняется. "Здесь нужны другие аргументы, которые касаются личной репутации Трампа", - отметил он.

Кроме того, президент Украины, в свою очередь, рассказал, как просил Трампа повлиять на Путина. В частности, Зеленский предлагал американскому лидеру определенных подход к кремлевскому диктатору.

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