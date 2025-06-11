Китайская компания Chery представила новый компактный электрический хэтчбек QQ Domi. Об этом сообщает портал CarNewsChina.
Автомобиль отличается довольно бюджетной стоимостью. Желающие смогут приобрести его по цене от $8300 до $9700, что в целом значительно ниже стоимости более крупных электрических авто.
Размеры автомобиля составляют 3720/1700/1608 мм (длина/ширина/высота). Колесная база Chery QQ Domi - 2520 мм. Модель оснастили электромотором на 54 л.с. Она способна развивать скорость до 100 км/ч.
Китайцы предлагают на выбор LFP-батареи емкостью 28,5 или 39,3 кВт∙ч, благодаря которым обеспечивается запас хода до 305 км и 405 км соответственно.
Любителей электрических авто порадует интерьер, который может похвастаться 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовым плавающим центральным сенсорным экраном.
Переключатель передач вынесли на рулевую колонку. Задние сиденья можно сложить в соотношении 40/60.
Напомним, что Chery Automobile является китайской автомобилестроительной компанией. Она была основана в 1997 году. Среди типов автомобилей, которые компания производит, есть внедорожники, седаны и микрофургоны.
Китайские автомобили - последние новости
Недавно был обнародован новый рейтинг, в который вошли самые надежные гибридные и электрические автомобили, которые выпускаются в КНР.
Чтобы составить рейтинг специалисты опросили владельцев более 20 тыс гибридных и полностью электрических машин. В него попали, в частности, Chery Fulwin T9, Wuling Hongguang Mini EV и ORA Haomao.
Также напомним, что "Институт исследований авторынка" обнародовал рейтинг самых популярных в Украине машин из Поднебесной. Среди новых легковых авто лидером оказался BYD Song Plus.