Chery QQ Domi имеет электромотор на 54 л.с., который может разогнать его до 100 км/ч.

Китайская компания Chery представила новый компактный электрический хэтчбек QQ Domi. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Автомобиль отличается довольно бюджетной стоимостью. Желающие смогут приобрести его по цене от $8300 до $9700, что в целом значительно ниже стоимости более крупных электрических авто.

Размеры автомобиля составляют 3720/1700/1608 мм (длина/ширина/высота). Колесная база Chery QQ Domi - 2520 мм. Модель оснастили электромотором на 54 л.с. Она способна развивать скорость до 100 км/ч.

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Китайцы предлагают на выбор LFP-батареи емкостью 28,5 или 39,3 кВт∙ч, благодаря которым обеспечивается запас хода до 305 км и 405 км соответственно.

Любителей электрических авто порадует интерьер, который может похвастаться 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовым плавающим центральным сенсорным экраном.

Переключатель передач вынесли на рулевую колонку. Задние сиденья можно сложить в соотношении 40/60.

Напомним, что Chery Automobile является китайской автомобилестроительной компанией. Она была основана в 1997 году. Среди типов автомобилей, которые компания производит, есть внедорожники, седаны и микрофургоны.

Китайские автомобили - последние новости

Недавно был обнародован новый рейтинг, в который вошли самые надежные гибридные и электрические автомобили, которые выпускаются в КНР.

Чтобы составить рейтинг специалисты опросили владельцев более 20 тыс гибридных и полностью электрических машин. В него попали, в частности, Chery Fulwin T9, Wuling Hongguang Mini EV и ORA Haomao.

Также напомним, что "Институт исследований авторынка" обнародовал рейтинг самых популярных в Украине машин из Поднебесной. Среди новых легковых авто лидером оказался BYD Song Plus.

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