Глава государства категорически против снижения мобилизационного возраста в Украине, говорит Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на снижение мобилизационного возраста и принудительную отправку молодежи на фронт в обмен на введение новых западных санкций против Российской Федерации. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии РБК-Украина.

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - сообщил Подоляк.

В то же время, он считает странным объяснение от европейцев или американцев о том, что санкции введут в том случае, если в Украине будут мобилизовать с 18 лет.

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"А как это связано? Это точно никак не связано. Скорее о милитарности надо говорить. Если ракеты используются, и технологичность существенно повысилась, и вы автоматически уничтожаете большие объемы живой силы и техники врага, - к чему здесь говорить о мобилизации? Ты же не будешь воевать с такой страной как Россия только через мобилизационные инструменты и через окоп. Надо, все же, побеждать асимметрично, креативно, что Украина и доказывает. И вообще, при чем тут санкции?" - задается риторическим вопросом Подоляк.

При этом, советник руководителя ОП обращает внимание на санкционный вопрос с другого угла зрения. В частности, санкции могут существенно уменьшать поступление денег, и россияне не смогут мобилизовать в достаточном объеме своих людей, и не за что будет покупать "пушечное мясо".

"Такая же логика должна быть. Тогда будет меньше на поле боя российских мобилизованных. Я думаю, что Европа пытается как-то объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности, в данном случае - от бизнес-проектов с РФ", - отметил Подоляк.

Запад требует более жесткой мобилизации

Как сообщал УНИАН, накануне Владимир Зеленский рассказал, что некоторые западные союзники Украины не спешат вводить новые санкции против РФ, аргументируя это тем, что Киев не проводит мобилизацию среди молодежи.

Сам президент выразил убеждение, что мобилизация с 18 лет является ненужной. Он акцентировал, что главное - оружие и технологии, а не количество людей. При этом президент сослался на успех операции "Паутина", как пример успешной технологической операции, где было задействовано минимум людей.

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