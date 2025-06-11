Много ответов Джейми Дэвис Смит узнала на собственном горьком опыте.

Посетившая более 90 стран мира опытная путешественница Джейми Дэвис Смит всегда задает восемь одинаковых вопросов перед каждой новой поездкой, чтобы все хорошо спланировать и избежать стрессовых ситуаций в петешествии.

"Мало что может быть более стрессовым, чем приземлиться на взлетно-посадочной полосе в новой стране, осознать, что вы не готовы, и при этом стесняться просить о помощи. Я видела, как другие туристы с трудом задавали одни и те же вопросы снова и снова, например, как зарядить телефон или можно ли пользоваться общественными туалетами. Как человек, побывавший в более чем 90 странах, я также сталкивалась со многими из этих неловких ситуаций на собственном опыте – и узнала много ответов на собственном горьком опыте", – рассказала американская путешественница в своем блоге на Business Insider.

Восемь вопросов, ответы на которые стоит узнать перед каждой поездкой

1. Какие здесь общественные туалеты? "Когда я только начала путешествовать, я быстро поняла, что не существует единственно правильного способа пользоваться туалетом. Многие американцы воспринимают "фарфоровый трон" как должное, но в некоторых частях мира принято сидеть на корточках над дырой в земле. Я также посетил страны, где принято платить обслуживающему персоналу символическую сумму за один-два кусочка туалетной бумаги. В туалетах некоторых стран вы вообще не найдете туалетной бумаги – вместо этого есть биде или ведро с водой, чтобы вытереться", – поделилась опытом Смит.

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При этом он рассказала, что всегда старается брать с собой в международные поездки рулон туалетной бумаги и достаточное количество дезинфицирующего средства для рук.

2. Можно ли чистить зубы водопроводной водой? Туристка пояснила, что многие американцы привыкли открывать пить воду из-под крана и чистить ею зубы. Однако так происходит не везде.

"Мой опыт путешествий научил меня, что ничто не испортит поездку быстрее, чем желудочно-кишечные расстройства из-за небезопасной питьевой воды. Теперь перед поездкой я всегда проверяю веб-сайт Госдепартамента США, чтобы узнать, нужно ли мне пользоваться бутилированной водой. Если водопроводная вода в стране небезопасна для питья, я прикрепляю зубную щетку к бутылке с помощью резинки. Это помогает мне помнить, что не следует промывать зубную щетку под краном – ошибка, которую легко совершить ранним утром", – рассказала она.

3. Нужно ли мне заранее подавать заявление на визу? По ее словам, даже обладателям американского паспорта для въезда в целый ряд стран нужна виза, а потому очкнь важно всегда проверять условия въезда в ту или иную страну заранее.

4. Как пользоваться мобильной связью и не разориться? "Когда я путешествую, я всегда боюсь остаться без сотовой связи – но я также хочу избежать дорогих сборов за роуминг и ежедневных платежей. Чтобы сэкономить деньги, я обычно пользуюсь услугами вроде Airalo или Holafly, чтобы купить карту eSIM, когда выезжаю за пределы страны. Таким образом, я могу получить доступ к местному оператору и контролировать расходы. Этот метод сработал для меня по всему миру. С eSIM я все еще могу получить доступ к голосовой почте и текстовым сообщениям моего основного номера, пока я подключена к Wi-Fi", – рассказала Смит.

5. Как я буду заряжать свои гаджеты? Опытная путешественница напоминает, что розетки разные по всему миру, и она на собственном горьком опыте убедилась, что даже адаптеры с надписью "универсальный" обычно таковыми не являются.

6. Нужно ли мне делать какие-либо прививки или готовиться к возможным заболеваниям? "Годы ​​путешествий научили меня всегда проверять и смотреть, нужны ли мне какие-либо дополнительные прививки перед поездкой. Готовясь к поездкам за границу, я принимала таблетки от брюшного тифа и была вакцинирована от желтой лихорадки. Для других поездок я принимала таблетки для профилактики малярии", – рассказала туристка.

Также она отметила, что всегда консультируется с врачами, какие привычные лекарства стоит взять в ту или иную страну, ведь там они могут быть недоступны.

7. Будут ли работать мои кредитные карты? "Многие американцы привыкли платить за все, что им нужно, одним прикосновением карты – или даже телефона. Однако некоторые страны по-прежнему в значительной степени опираются на наличные деньги", – пояснила туристка, и посоветовала брать с собой помимо наличных физическую банковскую карту, с помощью которой можно снять деньги в банкомате, предварительно уточнив, какую комиссию придется заплатить за международные транзакции.

8. Есть ли в стране какие-то необычные законы, о которых мне нужно знать? "Во время своих путешествий я сталкивалась со множеством неожиданных законов. Например, некоторые страны Карибского бассейна запрещают гражданским лицам носить камуфляж. Во Франции вам не разрешается покупать или даже носить поддельную одежду, включая кошельки. Более того, в некоторых странах существуют ограничения на тип лекарств, которые вы можете ввозить, даже если они были законно прописаны в вашей стране. Для меня важно уважать местные обычаи и оставаться на правильной стороне закона – поэтому я всегда быстро просматриваю в Интернете, есть ли какие-либо правила, о которых мне нужно знать перед поездкой", – подытожила путешественница.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса Бет Виндзор дала туристам десять советов, которые всегда спасают ее в поездках.

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