Посетившая более 90 стран мира опытная путешественница Джейми Дэвис Смит всегда задает восемь одинаковых вопросов перед каждой новой поездкой, чтобы все хорошо спланировать и избежать стрессовых ситуаций в петешествии.
"Мало что может быть более стрессовым, чем приземлиться на взлетно-посадочной полосе в новой стране, осознать, что вы не готовы, и при этом стесняться просить о помощи. Я видела, как другие туристы с трудом задавали одни и те же вопросы снова и снова, например, как зарядить телефон или можно ли пользоваться общественными туалетами. Как человек, побывавший в более чем 90 странах, я также сталкивалась со многими из этих неловких ситуаций на собственном опыте – и узнала много ответов на собственном горьком опыте", – рассказала американская путешественница в своем блоге на Business Insider.
Восемь вопросов, ответы на которые стоит узнать перед каждой поездкой
1. Какие здесь общественные туалеты? "Когда я только начала путешествовать, я быстро поняла, что не существует единственно правильного способа пользоваться туалетом. Многие американцы воспринимают "фарфоровый трон" как должное, но в некоторых частях мира принято сидеть на корточках над дырой в земле. Я также посетил страны, где принято платить обслуживающему персоналу символическую сумму за один-два кусочка туалетной бумаги. В туалетах некоторых стран вы вообще не найдете туалетной бумаги – вместо этого есть биде или ведро с водой, чтобы вытереться", – поделилась опытом Смит.
При этом он рассказала, что всегда старается брать с собой в международные поездки рулон туалетной бумаги и достаточное количество дезинфицирующего средства для рук.
2. Можно ли чистить зубы водопроводной водой? Туристка пояснила, что многие американцы привыкли открывать пить воду из-под крана и чистить ею зубы. Однако так происходит не везде.
"Мой опыт путешествий научил меня, что ничто не испортит поездку быстрее, чем желудочно-кишечные расстройства из-за небезопасной питьевой воды. Теперь перед поездкой я всегда проверяю веб-сайт Госдепартамента США, чтобы узнать, нужно ли мне пользоваться бутилированной водой. Если водопроводная вода в стране небезопасна для питья, я прикрепляю зубную щетку к бутылке с помощью резинки. Это помогает мне помнить, что не следует промывать зубную щетку под краном – ошибка, которую легко совершить ранним утром", – рассказала она.
3. Нужно ли мне заранее подавать заявление на визу? По ее словам, даже обладателям американского паспорта для въезда в целый ряд стран нужна виза, а потому очкнь важно всегда проверять условия въезда в ту или иную страну заранее.
4. Как пользоваться мобильной связью и не разориться? "Когда я путешествую, я всегда боюсь остаться без сотовой связи – но я также хочу избежать дорогих сборов за роуминг и ежедневных платежей. Чтобы сэкономить деньги, я обычно пользуюсь услугами вроде Airalo или Holafly, чтобы купить карту eSIM, когда выезжаю за пределы страны. Таким образом, я могу получить доступ к местному оператору и контролировать расходы. Этот метод сработал для меня по всему миру. С eSIM я все еще могу получить доступ к голосовой почте и текстовым сообщениям моего основного номера, пока я подключена к Wi-Fi", – рассказала Смит.
5. Как я буду заряжать свои гаджеты? Опытная путешественница напоминает, что розетки разные по всему миру, и она на собственном горьком опыте убедилась, что даже адаптеры с надписью "универсальный" обычно таковыми не являются.
6. Нужно ли мне делать какие-либо прививки или готовиться к возможным заболеваниям? "Годы путешествий научили меня всегда проверять и смотреть, нужны ли мне какие-либо дополнительные прививки перед поездкой. Готовясь к поездкам за границу, я принимала таблетки от брюшного тифа и была вакцинирована от желтой лихорадки. Для других поездок я принимала таблетки для профилактики малярии", – рассказала туристка.
Также она отметила, что всегда консультируется с врачами, какие привычные лекарства стоит взять в ту или иную страну, ведь там они могут быть недоступны.
7. Будут ли работать мои кредитные карты? "Многие американцы привыкли платить за все, что им нужно, одним прикосновением карты – или даже телефона. Однако некоторые страны по-прежнему в значительной степени опираются на наличные деньги", – пояснила туристка, и посоветовала брать с собой помимо наличных физическую банковскую карту, с помощью которой можно снять деньги в банкомате, предварительно уточнив, какую комиссию придется заплатить за международные транзакции.
8. Есть ли в стране какие-то необычные законы, о которых мне нужно знать? "Во время своих путешествий я сталкивалась со множеством неожиданных законов. Например, некоторые страны Карибского бассейна запрещают гражданским лицам носить камуфляж. Во Франции вам не разрешается покупать или даже носить поддельную одежду, включая кошельки. Более того, в некоторых странах существуют ограничения на тип лекарств, которые вы можете ввозить, даже если они были законно прописаны в вашей стране. Для меня важно уважать местные обычаи и оставаться на правильной стороне закона – поэтому я всегда быстро просматриваю в Интернете, есть ли какие-либо правила, о которых мне нужно знать перед поездкой", – подытожила путешественница.
Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса Бет Виндзор дала туристам десять советов, которые всегда спасают ее в поездках.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Посетивший все страны мира турист рассказал, где он потратил "неожиданно много денег"
- Эксперт назвал пять типов отелей, которых стоит избегать
- Стюардесса рассказала о "копеечной мелочи", без которой нельзя садиться на борт самолета
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.