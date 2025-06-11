В частности, "Тамбовский пороховой завод" производит порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Силы обороны Украины минувшей ночью успешно поразили три объекта на территории Российской Федерации, в том числе пороховой завод в Тамбове. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

"Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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На этом заводе производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.

В то же время, результаты огневого поражения уточняются.

Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод - что известно

Как сообщал УНИАН, в российском городе Котовск дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, прозвучало более 15 взрывов.

Сообщалось о возгорании одного из складов боеприпасов завода. Этот завод был атакован не впервые. Завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины.

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